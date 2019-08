La asombrosa historia del 'Iron Man' argentino que recorre hospitales para ayudar a los niños

"Me voy a crear mi propio mundo. Voy a ser un superhéroe de verdad que ayude a los demás". Esa fue la decisión que Gustavo Loiacono, de 49 años, tomó a mediados del 2014, luego de que una crisis económica lo llevara a perder su empleo y a caer en un estado de depresión. Desde entonces, y bajo un sofisticado traje de 'Iron Man' —el famoso personaje cinematográfico de la saga 'Avengers'—, Loiacono recorre hospitales de Buenos Aires (Argentina) visitando a los niños que allí se encuentran internados y con una sola misión: "Hacer felices a los demás".

Habían pasado solo dos años del estreno del primer film de 'Avengers', una de las películas más taquilleras de la historia, cuando Gustavo perdió varios emprendimientos laborales que lo llevaron a la quiebra."Me impactó el personaje de Iron Man y a los niños mucho más. Tenía que tomar una decisión en mi vida: me quedaba en mi casa llorando o creaba mi propia historia y personaje y salía a dar batalla por mis propios ideales", explica en diálogo con RT.

Su despegue como el 'hombre de hierro' argentino no fue fácil. La perfección de su disfraz lo llevaba a trabajar varias horas y pensar en nuevos aditamentos. Al principio, asistía a fiestas infantiles de cumpleaños con su traje de manera voluntaria. Luego, al ver el buen recibimiento con los más pequeños, comprendió que podía usarlo para fines solidarios, tal como lo hizo a lo largo de toda su vida con distintas tareas comunitarias.

"Empecé a tomar conciencia de que tenía que colaborar con el otro desde muy chico. Siempre sentí satisfacción por eso. Fue entonces que, mientras sentía cierta frustración por perderlo todo, el 'Iron Man' se volvió mi refugio. Así inició mi camino con los más chicos", recuerda el 'superhéroe'.

Loiacono comenzó a visitar distintos hospitales para sorprender a los niños que se encontraban allí y llevarles algunos regalos. No sólo logró que su traje se pareciera al del protagonista de 'Avengers', sino que también su aspecto físico se fue asimilando al de 'Tony Stark', personaje que interpretaba al hombre de hierro.

A sus visitas en los centros médicos, el argentino comenzó a sumar la entrega de prótesis a menores que habían perdido alguna extremidad de su cuerpo. "Su cara de felicidad al verme es mi combustible para hacer esto. Mi 'Hollywood' son sus risas. Es muy gratificante el momento", confiesa.

En paralelo con su tarea filántropa, el imitador obtiene sus ingresos a través de distintos eventos que lleva a cabo ofreciendo su show particular de Iron-Man. Pero hoy, su principal objetivo es conseguir recursos que le permitan viajar a más hospitales en el país: "Tengo miles de mensajes en mis redes por parte de centros médicos que me invitan a visitarlos, pero el costo del viático me supera", dice y finaliza: "Mi sueño es llegar a todos los niños de Argentina que necesiten a un superhéroe real. Porque más allá del disfraz, yo soy Gustavo Loiacomo".

Facundo Lo Duca

