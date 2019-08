Spider-Man abandona el Universo Marvel en medio de la pugna entre Disney y Sony

Los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel ya no verán al Hombre Araña en las futuras películas de la franquicia superheróica. Según Deadline, los estudios Disney (propietario de Marvel Studios) y Sony Pictures (que posee los derechos del popular personaje desde 1999) no lograron llegar a un acuerdo sobre los términos de las nuevas películas sobre el icónico personaje, por lo que 'Peter Parker' ya no formará parte de la familia Marvel.

Según las fuentes del medio, las controversias entre Sony y Disney surgieron a raíz de la solicitud de esta última del 50 % en los ingresos de las futuras películas. Sony, por su parte, insistió en conservar el acuerdo firmado en 2015, según el cual la participación de Disney es de solo el 5 % de los ingresos por taquilla.

Eso podría explicarse por el hecho de que la obra más reciente sobre el Hombre Araña, 'Spider-Man: Lejos de casa' (2019), resultó la más taquillera para Sony.

Según el medio, en este momento Sony tiene previsto rodar dos entregas más sobre el Hombre Araña, en las que el productor y presidente de Marvel, Kevin FeigeFeige, ya no aportaría su visión.

La compañía espera atraer al director y productor Jon Watts, que filmó las primeras dos partes de la película de acción, aunque se desconoce si aceptará la oferta. En cuanto al papel principal, las fuentes indican que Tom Holland es el elegido para encarnar al superhéroe.

