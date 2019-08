Las autoridades estadounidenses anticipan una declaración de emergencia frente a la posible 'toma' masiva del Area 51

Los comisionados del condado rural de Lincoln en Nevada (EE.UU.) han votado este lunes a favor de la suscripción de una declaración de emergencia previa a la 'toma' masiva de la misteriosa Área 51. Las autoridades han justificado la decisión como una medida preventiva ante la posible llegada de miles de visitantes a la zona restringida, informa USA Today.

"Lo aprobamos con la advertencia de que esto puede suceder o no", admitió el comisionado del Distrito D, Kevin Phillips. "Solo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para prepararnos para algo que no conocemos. No tenemos ni idea de a qué nos enfrentaremos, si es el caso", agregó el funcionario.

A las autoridades del condado les preocupa que una oleada de visitantes rebase la capacidad de los sitios para acampar y de las gasolineras, así como de los servicios médicos públicos, Internet y telefonía.

La junta aprobó por unanimidad, 4-0, la declaración. De este modo, en caso de suscitarse situaciones extremas, el condado puede solicitar recursos al Gobierno del estado de Nevada para enfrentar posibles problemas ante la incursión convocada para fines de septiembre, para la que ya han confirmado su presencia más de 2 millones de participantes.

El Área 51 es uno de los lugares más secretos del mundo, en donde EE.UU. prueba algunas de sus armas más avanzadas. Desde finales de los años 70 muchos aficionados a las teorías conspirativas creen que allí se ocultan extraterrestres.

A pesar de que los creadores del evento han aclarado que se trataba de una broma e incluso la publicación ha sido eliminada, la propuesta causó furor en las redes sociales. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han advertido que están al tanto de la iniciativa y, en caso de ejecutarse, estarían listos para defender los activos nacionales.