Detienen al presunto agresor del reportero que cubría las protestas de mujeres en Ciudad de México

El agresor que dio un golpe en el rostro a un reportero mexicano que transmitía en vivo una manifestación contra la violencia de género en Ciudad de México, celebrada el pasado viernes 16 de agosto, fue detenido por las autoridades de la capital del país.

En las imágenes emitidas por la cadena de televisión ADN 40 se aprecia cómo un individuo se acerca y se coloca detrás del reportero, y desde ahí le asesta un tremendo golpe en la mandíbula que lo derriba completamente y lo deja tendido en el suelo.

La violenta escena causa una momentánea conmoción entre el público presente, y en pocos segundos un grupo de mujeres rodea al agresor y trata de reducirle lanzándole spray directamente a la cara y pide a los presentes que graben al agresor, al grito de "¡que se vea!".

El reportero fue atendido posteriormente en un centro médico, tal como informó ADN en Twitter. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció públicamente su apoyo "médico, legal y jurídico" al reportero agredido.

Nuestro compañero @juanmapregunta es atendido por las autoridades en la @PGJDF_CDMX después de ser agredido en la manifestación #NoMeCuidanMeViolan.

Directivos del canal de televisión informaron que el reportero sería intervenido quirúrgicamente tras las lesiones ocasionadas por la agresión.

Capturan al agresor

La detención del atacante fue confirmada por el director del canal ADN 40, Luciano Pascoe, quien agradeció a las autoridades de la Ciudad de México por no dejar impune la agresión contra el reportero.

Otro periodista de la misma cadena de noticias, Manuel López San Martín, publicó en su Twitter una fotografía del detenido, identificado por las autoridades como Luis Ángel 'N', de 24 años, quien cuenta con antecedentes penales.

🛑 Luis “N” de 24 años, detenido como probable responsable de la agresión a mi compañero @juanmapregunta el viernes pasado en la protesta de mujeres contra la violencia hacia ellas



Fue localizado hace apenas unas horas pic.twitter.com/MFzvzroGrj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 21, 2019

La captura se dio luego de que el video con el golpe al reportero se hiciera viral, y usuarios de redes sociales trataran de identificar al agresor.

Sin embargo, todavía falta determinar quién es la persona de entre 45 y 50 años de edad con quien el atacante sostuvo una conversación antes de agredir al periodista.

¿Qué detonó la protesta?

En la marcha feminista, celebrada el pasado 16 de agosto bajo el lema 'No me cuidan, me violan', se registraron otros disturbios.

No obstante, de acuerdo con el propio Gobierno de la Ciudad de México, la mayoría de las personas que participaron en la manifestación lo hicieron de forma pacífica.

Esta marcha fue convocada por diversos colectivos y agrupaciones civiles para exigir a las autoridades de la Ciudad de México la adopción de mejores medidas de seguridad.

El detonante de la protesta fue la presunta violación de una joven de 17 años cometida por cuatro agentes de la Policía de Ciudad de México, el pasado 3 de agosto, a la salida de una fiesta en el norte de la capital.

