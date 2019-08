¿Quién es Sergio Ramírez? El hombre más buscado en Internet y que ha roto récord de seguidores en YouTube

En YouTube, un misterioso usuario se ha hecho famoso en las últimas semanas después de que el popular mexicano Luis Villar, más conocido como 'Luisito Comunica' en la red social de los videos, pidiera a sus más de 25 millones de suscriptores que le ayudaran a encontrar a Sergio Ramírez.

El pasado 9 de agosto, Villar explicó que había recibido a través de las redes sociales la captura de pantalla de un "conmovedor comentario", dejado por un seguidor en uno de sus videos. "Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude", dice el comentario publicado por un internauta de nombre Sergio Ramírez.

El canal de YouTube de Ramírez fue creado en octubre de 2012 pero no tiene ningún video ni otra información. 'Luisito Comunica' dice que aquel comentario le "conmovió", por lo que ha decidido encontrar a Sergio para invitarlo con todo pagado a uno de los viajes que hace por el mundo.

Ahorita todas las cuentas fake de Sergio Ramirez. 😂😂 pic.twitter.com/bJshggy33c — Mike Jiménez ■ 🥑 (@MikeJimnz) 15 de agosto de 2019

Desde que realizó la convocatoria a seguidores para que colaboren con la misión de localizar a ese misterioso internauta, muchas personas han tratado de hacerse pasar por 'Sergio Ramírez'. Otros han utilizado este caso para 'trolear' a Luis Villar o para hacer memes.

Además, en poco menos de dos semanas el canal de Sergio Ramírez ya ha logrado acumular más de un millón de suscriptores. "Posiblemente el primer canal en llegar a un millón sin un solo video. Este es un momento épico en Internet. Histórico", escribió 'Luisito Comunica' este martes en su cuenta de Instagram.

