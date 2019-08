El Gobierno de Brasil suspende una convocatoria con series LGBTI para la televisión pública

El Gobierno de Brasil ha suspendido una convocatoria de selección de producciones audiovisuales en la televisión pública, después de las críticas del presidente, Jair Bolsonaro, a series con temáticas LGBTI que participaban en el concurso.

El oficio fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Unión (DOU), donde se especifica que la convocatoria se suspende durante un plazo de 180 días, pero puede ser prorrogado. El propio Bolsonaro se hizo eco de la noticia en las redes sociales, lo que generó las críticas de muchos internautas que consideraron irrelevante que el Ejecutivo tome este tipo de medidas cuando la Amazonía está ardiendo desde hace días.

La medidas se justifica, según el oficio, por la "necesidad de recomponer a los miembros del Comité Gestor de la Fundación del Sector Audiovisual (CGFSA)". Una vez que el grupo sea renueve, habrá "una revisión de los criterios y las directrices".

"Abortar la misión"

La semana pasada, en una retransmisión por Facebook, Bolsonaro criticó a cuatro producciones ('Afronte', 'Transversais', 'Religare queer' y 'Sexo reverso') que se presentaban en las categorías de "diversidad de género" y "sexualidad". Estas producciones abordan temáticas como la vida de personas transgénero o la de homosexuales negros en Brasilia.

Bolsonaro negó entonces que se tratase de censura. "No censuré nada (...) si la iniciativa privada quiere hace una película de Bruna Surfistinha [sobre la vida de una joven prostituta en Sao Paulo] que la haga, no vamos a intervenir en eso", aseguró.

Sin embargo, el mandatario dijo que la Agencia Nacional de Cine (Ancine) no gastaría los recursos del Fondo Sectorial Audiovisual (FSA) en proyectos con temática sexual. "Conseguimos abortar esta misión", comentó. "Confieso que no entiendo por qué gastar dinero público con esas películas. No estoy persiguiendo a nadie. Cada uno que sea feliz como quiera, pero gastar dinero público con eso...", destacó.

