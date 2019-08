VIDEO: Periodista mexicana denuncia intento de violación, pide ayuda a la policía y la golpean

Una periodista mexicana que denunció un intento de violación, pidió ayuda a la policía, pero cuando llegaron las uniformadas se la llevaron detenida y la golpearon brutalmente.

Mitzi Yanet Torres, reportera de televisión en Morelia, Michoacán, difundió este miércoles un video en el que aparece con dos enormes moretones en los pómulos, como consecuencia de los golpes que presuntamente le propinaron dos policías municipales.

De acuerdo con el relato, la mujer de 34 años fue víctima de un intento de violación y pidió apoyo a la policía municipal. Sin embargo, cuando finalmente llegaron las autoridades, fue agredida.

"Al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciendo que me creía muy influyente, pero que no me iba a servir", contó Mitzi en un video difundido en redes sociales.

Mitzi Yanet Torres, de 34 años, es reportera en #Morelia, #Michoacán. El martes denunció intento de violación. La policía que acudió en su “ayuda” la agredió y detuvo sin motivo. El perito médico dijo que “no tenía golpes”, igual la jueza que vio su caso. Miren su rostro. #Méxicopic.twitter.com/hbn56e4mbO — Verónica Calderón (@veronicalderon) August 21, 2019

En el camino a las instalaciones de la Policía, Mitzi Yanet denunció hacer recibido golpes en la cara, y según relata, se le trató con "mucha saña" y "burla".

La jueza no acreditó que la periodista había recibido golpes, pese a que Mitzi presenta dos enormes moretones en el rostro. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Morelia ni el gobierno de Michoacán se han pronunciado al respecto.

Agresiones

La violencia contra la mujer en México ha generado numerosas protestas en las últimas semanas. El caso que detonó la más reciente fue la presunta violación de una menor de edad por parte de policías de la capital del país.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018, se registraron en México 18.808 casos de abuso sexual y 12.360 de violación simple.

Las agresiones que sufrió Mitzi Yanet a mano de las autoridades son recurrentes, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).

El estudio del INEGI reveló que el 76 % de las personas encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia entre el arresto y su llegada ante el Ministerio Público o el juez.

Un análisis de esta encuesta, realizado por Carolina Torreblanca y Estefanía Vela Barba, reveló que en el caso de las mujeres arrestadas por la policía preventiva o municipal, 51,87 % fueron incomunicadas durante la detención; a 36,74 % las patearon; a 31,32 % las desvistieron; y al 9,85 % las violaron.