El impacto medioambiental del incendio en la Amazonía: ¿Qué está expuesto al fuego en el 'pulmón del planeta'?

Voraces incendios se extienden en la Amazonia, principalmente en las zonas selváticas de Brasil y Bolivia, y, con ello, aumenta la alarma mundial por el impacto medioambiental que podría tener esta tragedia.

Aunque el fuego comenzó hace casi 20 días, fue apenas el martes pasado cuando pasó a ser noticia en todo el mundo.

La situación es preocupante porque "la Amazonía es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático mundial", dice la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y señala que esta región "tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las regiones localizadas en latitudes más elevadas" y, además, "tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono atmosférico, y con ello contribuye a la reducción del calentamiento global".

Ciudad de Manaos, en la Amazonia, Brasil. / Bruno Kelly / Reuters

¿Dónde está la Amazonía y qué tan grande es?

La Amazonía está en la parte central y septentrional de América del Sur. Esta vasta región es parte de ocho países de Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Brasil, naciones que conforman la OTCA.

Según esa organización, la Amazonía es más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta y es la mayor floresta tropical del mundo. La región representa entre 4 y 6 % de la superficie total de la tierra y entre 25 y 40 % de la superficie de América; puesto que abarca 7.413.827 kilómetros cuadrados.

¿Dónde está el fuego?

Los incendios afectan, por ahora, a las áreas de la Amazonía de Brasil y Bolivia.

Imagen del incendio de la Amazonia brasileña, cerca de Porto Velho. / Ueslei Marcelino / Reuters

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la institución encargada de monitorear incendios y tala en Brasil, en lo que va de año el país ha sufrido 72.843 incendios.

En concreto, los focos de incendio en el 'Gigante de Sudamérica' crecieron un 85 % este año, si se lo compara con el 2018, y más de la mitad se concentran en el Amazonas.

Las llamas también han afectado a parte del Amazonas boliviano, en el departamento de Santa Cruz, fronterizo con Brasil. Ahí, han provocado la destrucción del Bosque Seco Chiquitano, una región ubicada entre la Amazonía y el Chaco.

¿Qué hay en el Amazonas que puede ser afectado por las llamas?

La Amazonía tiene zonas pobladas, es el refugio de varias tribus indígenas; cuenta con una extensa biodiversidad de fauna y flora; además, atesora grandes fuentes hídricas.

Parque Nacional do Jaú, en la Amazonía. / wikipedia.org / Artur Warchavchik

Toneladas de dióxido de carbono

La Amazonía absorbe alrededor de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2); la mitad de lo que retenía en la década de 1990, según un artículo de la revista Nature, de 2015.

Además, la región amazónica almacena entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, según un estudio publicado en enero pasado por PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) de EE.UU.

Con estos incendios, la Amazonía se ha transformado de sumidero a emisor de dióxido de carbono, contribuyendo al calentamiento global.

Habitantes

Según la OTCA, en la Amazonía hay 34 millones de habitantes, 11 % de la población de los países amazónicos.

Viven 420 diferentes pueblos indígenas que hablan 86 lenguas y 650 dialectos. De esas tribus, unas 60 están en condición de aislamiento.

Biodiversidad

Esta región del planeta alberga a, aproximadamente, un cuarto de todas las especies de flora y fauna del mundo.

De acuerdo a cifras de la OTCA, hay más de 30.000 especies de plantas vasculares, incluyendo entre 5.000 y 10.000 especies de árboles: de ese total, 2.000 fueron clasificados por su utilidad para alimentos, medicinas y más usos.

También, hay 2.500.000 de especies de insectos, 2.500 de peces, más de 1.500 de aves, 550 especies de reptiles y 500 de mamíferos.

"Es un área importante de endemismos, lo que hace de ella una reserva genética de importancia mundial para el desarrollo de la humanidad", señala la OTCA.

Agua dulce

La Amazonía tiene en su interior al río Amazonas, el más caudaloso y largo del mundo, con una extensión de cerca de 7.000 kilómetros.

Esta fuente hídrica nace en los andes de Perú, a 5.597 metros sobre el nivel del mar, y corre hasta la desembocadura del Océano Atlántico, en Brasil; luego de atravesar Colombia.

"El Amazonas tiene el mayor volumen de descarga de agua (220.000 metros cúbicos por segundo) y transporta más agua que los ríos Missouri-Mississippi, Nilo y Yangtsé juntos", dice la OTCA.

Vista aérea del río Amazonas, 18 de enero de 2018. / Jaime Saldarriaga / Reuters

El río Amazonas y sus afluentes proporcionan el 20 % del agua dulce no congelada de la tierra.

Según la OTCA, además, el ciclo hidrológico de la Amazonia "alimenta un complejo sistema de acuíferos y aguas subterráneas, que puede abarcar un área de casi 4 millones de kilómetros cuadrados entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela".

Pérdida de la Amazonía

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), en su Informe Planeta Vivo 2018, el 20 % de la Amazonia ha desaparecido en solo 50 años.

La deforestación es uno de los principales problemas en esta región. De acuerdo al INPE alrededor de 2.254 kilómetros cuadrados de la selva amazónica fueron cortados en julio pasado, un aumento del 278 % respecto al año anterior.