Muere una mujer en EE.UU. a manos de un raro virus capaz de provocar daños cerebrales

Una mujer del condado de Bristol (Massachusetts, EE.UU.) ha fallecido a consecuencia del virus responsable de la encefalitis equina del este (EEE, por sus siglas en inglés), una rara pero peligrosa enfermedad trasmitida por mosquitos. Se trata del cuarto caso confirmado de la dolencia detectado en humanos en ese estado en el trascurso del año, según un comunicado del Departamento de Salud Pública de Massachusetts.

Medios locales señalan que Laurie Sylvia, de 59 años, comenzó a sentirse mal el pasado lunes y falleció en un hospital el sábado 24 de agosto por una enfermedad desconocida. Solo al día siguiente se informó que se trataba del primer caso mortal de EEE detectado en ese sector del país en 2019.

Las autoridades sanitarias de Massachusetts detallan que los brotes más recientes de la enfermedad se detectaron entre 2004-2006 y 2010-2012, con un total de 22 personas infectadas. Este año fueron encontradas 333 muestras de mosquitos portadores del arbovirus, muchos de ellos capaces de trasmitir la enfermedad al ser humano.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. explica que la EEE rara vez afecta al hombre. Su aparición en el organismo provoca dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos y vómitos. En casos graves, la encefalitis puede progresar en convulsiones y coma, y en cerca de un tercio de los pacientes provocar la muerte. Muchos de los que sobreviven padecen de daño cerebral con secuelas neurológicas.

No existe una vacuna específica para la encefalitis equina del este. Los antibióticos no son efectivos contra el virus y no se han descubierto medicamentos antivirales efectivos. Para disminuir los riesgos, los expertos recomiendan:

Drenar botes de basura, macetas o cualquier recipiente que pueda acumular agua de riego o lluvia

Vaciar y limpiar con regularidad los bebederos de aves y otras mascotas

Mantener las piscinas en buen estado y adecuadamente cloradas

Usar repelente sobre la piel y la ropa

Vestir prendas que cubran las extremidades, sobre todo en lugares donde haya mayor exposición a esos insectos

A finales de julio, el Departamento de Salud de Florida advirtió sobre la presencia en el área del condado de Orange del virus en varios pollos utilizados para monitorear y rastrear enfermedades infecciosas. Nueva York y Carolina del Norte también lo registraron, pero sin reportes de humanos infectados. En EE.UU. se reportan entre 5 y 10 casos anualmente.