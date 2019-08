Argentina y Paraguay entran en una disputa por la central hidroeléctrica de Yacyretá

Argentina y Paraguay tienen ahora una disputa por la central de la represa binacional de Yacyretá, sobre el curso del Río Paraná, que proporciona de energía eléctrica a los dos países suramericanos.

Este lunes, las autoridades paraguayas denunciaron que sus homólogos argentinos no les permitieron continuar con la conexión de energía, con la que buscan satisfacer el 50 % de producción que les corresponde en esta central compartida.

Una situación de tensión se generó esta mañana en la Central Yacyretá, debido a la oposición de funcionarios argentinos y de Cammesa, de avanzar en los trabajos de conexión de la línea paraguaya 500 kV, que se pretende concluir en diciembre de este año.https://t.co/9Gj64XejdBpic.twitter.com/ZkzeH18agX — Yacyretá (@ebypy) August 26, 2019

Desde marzo de este año, Paraguay inició los trabajos para retirar 1.550 MW de los 3.110 MW que le corresponden por ley, un paso indispensable para conseguir la soberanía energética.

Leopoldo Melo, quien encabeza al equipo de trabajadores paraguayos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), informó que en las primeras horas del lunes, les impidieron trabajar en las conexiones de barras con las que buscan transformar la actual salida de 220 kV a 500 kV.

"Por primera vez Paraguay va retirar lo suyo, el 50 % de la producción es paraguaya. Por ello, queremos conectar las barras a las líneas paraguayas y tener capacidad de retiro", declaró a la cadena GEN.

Sin embargo, el jefe de los trabajadores argentinos impidió la conexión argumentando que corrían peligro las líneas argentinas por los recientes apagones que afectaron al país, denunció Melo.

Según Melo, las autoridades paraguayas presentaron estudios de factibilidad y en ellos no figuraba ningún peligro. "Pero ahora vienen con ese argumento que para nosotros no es válido (...) Es simplemente para embarrar los trabajos, de manera a que no podamos disponer de la energía en el corto plazo", señaló.

Reunión

El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte, se reunió con su contraparte argentina Martín Goerling para encontrar "una salida técnica lo antes posible", según anunció la entidad en su cuenta de Twitter.

Director reafirma que Paraguay no renunciará a continuar trabajos de adecuación de 500 kV.https://t.co/R7X7qz7e0Ipic.twitter.com/1Dto8gaFfP — Yacyretá (@ebypy) August 26, 2019

Duarte informó que están dispuestos a dialogar, aunque no renunciarán a la conexión de la línea de 500 kV y señaló que, en caso de ser necesario, podrían activar los mecanismos diplomáticos.

"Vamos a conversar y resolver; caso contrario, vamos a activar los mecanismos diplomáticos porque nuestra posición es clara, es intransigente. Sabemos de la autenticidad de nuestros derechos", señaló Nicanor Duarte en un comunicado de prensa.

El nuevo conflicto entre las dos naciones llega tres días después de que los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo, y Argentina, Mauricio Macri, inauguraran un paso fronterizo de uso público sobre la central hidroeléctrica.

Con las nuevas cabinas de control, este nuevo paso descomprime el flujo del Centro de Frontera de Posadas, mejora la seguridad y profundiza la unión entre los pueblos. #Argentina#Paraguaypic.twitter.com/VUCIuWB2aR — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 23, 2019

Según declaraciones de Macri, la nueva obra que conecta a las ciudades de Ituzaingó, en Corrientes, y de Ayolas, en territorio de Paraguay, "cambia para siempre la historia de estas dos regiones".

