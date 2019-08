VIDEO: Presentadora se disculpa entre lágrimas por comparar a su colega afroamericano con un gorila en vivo

Una presentadora blanca del canal KOCO-TV de la ciudad de Oklahoma, EE.UU., se disculpó entre lágrimas con su colega afroamericano por compararlo con un gorila durante una transmisión en vivo.

El jueves pasado Alex Housden terminó un segmento del programa matutino, en el que informaba sobre una cría de gorila en el zoológico de Oklahoma, comparando al animal con otro presentador de raza negra, Jason Hackett.

"Se parece un poco a ti", le dijo a Hackett, quien respondió: "En cierto modo, sí".

Al día siguiente la presentadora decidió presentar sus disculpas públicamente a su colega, quien según ella, también es uno de sus mejores amigos.

"Ayer dije algo desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente. Quiero que sepan que entiendo cuánto les lastimé a ustedes y cuánto lastimé a (Hackett)", dijo Housden. "Nunca haría nada a propósito para lastimarlo", añadió.

"Quiero que todos sepan desde el fondo de mi corazón que me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal, y lo siento mucho", confesó la presentadora.

Hackett, por su parte, aceptó las disculpas de su amiga y colega, pero señaló que a pesar de su reacción en vivo, el comentario de Housden hirió sus sentimientos.

"Lo que dijo ayer estuvo mal (...) Fue muy duro para mí, y fue muy duro para muchos de ustedes en la comunidad", dijo Hackett.

El presentador agregó que "las palabras importan" y la disculpa pública de Housden fue un "momento de enseñanza".

"Tenemos que entender los estereotipos. Tenemos que entender los antecedentes de cada uno y las palabras que duelen, las palabras que cortan profundamente. Tenemos que encontrar una manera de reemplazar esas palabras con amor y palabras de afirmación también", dijo.

No obstante, los usuarios de las redes sociales enfurecidos por el comentario racista de la presentadora no han aceptado las disculpas de Housden y exigen que la echen.

"¡Deberías ser despedida! Tu voz ya no pertenece a las noticias. Si te sientes cómoda diciendo ese tipo de cosas en vivo, quién sabe lo que dices a puerta cerrada", cita New York Post un comentario de la internauta Sonny Holloway. "Se acerca la petición para que te despidan y tus días como presentadora están contados. #YoureNotForgiven #YoureFired (No estás perdonada, estás despedida)", añadió.