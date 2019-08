Los duques de Cambridge eliminan los títulos del príncipe Enrique y Meghan Markle del nombre de su fundación benéfica

La fundación benéfica operada hasta el momento por dos parejas de la familia real británica —los duques de Cambridge y los de Sussex— ahora tiene un nuevo nombre que ya no incluye los títulos del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle.

Un documento publicado por Companies House confirma el cambio del nombre de la organización a 'The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge' (La fundación real del duque y duquesa de Cambridge, en inglés). Sin embargo, en el sitio web de la entidad todavía hay una mención a los duques de Sussex.

Fuentes de The Mirror afirmaron que el paso no fue motivado por una disputa entre los miembros de la familia real e indicaron que se debe en gran medida a "la preparación de ambas parejas para sus futuros planes caritativos, que obviamente tomarán caminos distintos".

Los príncipes Guillermo y Enrique crearon la fundación en el 2009 y dos años después Catalina se unió a su trabajo. Hace más de un año, el nombre oficial de la organización volvió a ser cambiado para agregar a Meghan Markle, tras la boda con Enrique el pasado 19 de mayo de 2018.

La fundación del príncipe Enrique y Meghan Markle

La medida para cambiar el nombre ya había sido anunciada el pasado 20 de junio a través de la web oficial de la fundación. Según un comunicado, los duques de Cambridge encabezarán la organización, mientras que el príncipe Enrique y Meghan Markle crearán su propia fundación benéfica. Al mismo tiempo, se precisa que "ambas parejas continuarán trabajando juntas en [unos] proyectos en el futuro". La publicación indicó que los duques de Cambridge y los de Sussex "están increíblemente orgullosos de lo que han alcanzado juntos".

En julio, la corresponsal de The Sun, Emily Andrews, publicó un documento de Companies House que confirmó el registro de 'Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex'.

La eliminación de los nombres del príncipe Enrique y Meghan Markle se suma a la serie de señales que muestran una separación de ambas parejas. En noviembre del año pasado, se dio a conocer que los duques de Sussex decidieron mudarse a Frogmore Cottage, en lugar de ser vecinos del príncipe Guillermo y su esposa en el Palacio de Kensington.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!