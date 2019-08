México: Identifican al presunto autor material del ataque contra un bar en Veracruz que dejó 25 muertos

El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que se logró identificar a uno de los autores materiales del ataque a un bar que dejó un saldo de al menos 25 muertos y 13 heridos, según los datos más recientes.

"Los indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos señalan a que uno de los autores materiales es Ricardo 'N', alias 'La Loca', a quien las fuerzas coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado", señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador solicitó además, que las autoridades federales atrajeran el caso para que la Fiscalía General de la República castigue a los responsables.

Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que si los presuntos agresores fueron detenidos y luego fueron puestos en libertad, esto amerita una indagatoria contra la Fiscalía estatal.

"Lo otro que es condenable es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Este caso lamentable tiene que ir a fondo e investigar a autoridades, no solo castigar a quienes cometieron estos horrendos crímenes, sino también a la autoridad", dijo el presidente.

"Ahi hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía", agregó López Obrador, quien confirmó la cifra de 25 muertos durante el ataque realizado con bombas molotov al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos.

Desde que el partido Morena llegó a la gubernatura en Veracruz, el gobernador García ha librado una guerra política contra el fiscal estatal, Jorge Winckler, quien fuera abogado personal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del conservador PAN, quien desde hace varios años es considerado un adversario político de López Obrador.

"La Marina detuvo al que se le acusa presuntamente de participar en este crimen y lo dejaron en libertad", dijo el presidente mexicano. "Ya había antecedentes, sobre casos parecidos, por eso se va a hacer la investigación, la estamos solicitando", agregó.

Continúa la violencia

En los últimos días, algunos hechos de violencia han sido registrados en todo el país, tal como ocurrió con el asesinato de tres niñas y su tío, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado domingo.

Las personas privadas de la vida respondían al nombre; Lindsay, de 14 años; Sherlyn, de 13 años; Arleth de cuatro años y Rafael G. G., de 25 años de edad, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Por otra parte, el gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas (uno de los más violentos del país), Francisco Cabeza de Vaca, solicitó la intervención de fuerzas federales en la entidad para contener los altos índices de violencia.

Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador_. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo. pic.twitter.com/qHSAYfdyhf — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 28, 2019

"No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo", dijo Cabeza de Vaca en su cuenta de Twitter.

De enero a julio de 2019, México registra los mayores niveles de violencia de su historia reciente, al contabilizar 20.135 víctimas de homicidios dolosos en el país, según un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública.