"Que me ayuden con un granito": Las historias de los bolivianos que lo perdieron todo por los incendios en la Chiquitanía

Los incendios en la Chiquitanía, departamento de Santa Cruz (Bolivia), dejaron un saldo de 738.000 hectáreas dañadas por el fuego y 1.817 familias afectadas, según el reporte de situación del Ministerio de Defensa publicado en la tarde del domingo, mientras las autoridades continúan los esfuerzos para extinguir los focos.

Así, muchos ciudadanos lo han perdido todo por el desastre ecológico, y ahora se preguntan cómo salir adelante. "Me va a costar reconstruir esto, porque no tengo dinero", cuenta el campesino Cecilio Bauroro, desde la localidad de El Portón. En efecto, su parcela de 14 hectáreas quedó destruida tras el paso del fuego, y sirve de ejemplo para graficar lo que vivieron muchas comunidades: "El incendio fue grande. Todo lo que encontró, lo devastó".

Bauroro también contaba con un pequeño dormitorio de madera, que fue arrasado por las llamas: "Al momento lo consumió, porque estaba seco", explica. Tampoco sobrevivieron sus plantas de frutos cítricos, que producían en aquella zona del país sudamericano.

"Que me ayuden con un granito"

Su esposa, Alcira Peralta Maique, recuerda que estuvo a punto de ser alcanzada por el fuego, pero pudo ponerse a salvo: "Me caí de barriga y no sabía qué hacer, si quedarme ahí para esperar la muerte, pero salí como pude", relata.

En medio de la conmoción por haberse quedado sin nada, considera: "Dios me va a reponer todo lo que perdí, confío en él. Pero pregunto, ¿por qué nos ha castigado así?".

Por último, solicitó la solidaridad de la ciudadanía: "No sé leer. Pido a la ciudad de Santa Cruz y otros lugares, que si me ven así y les pueda dar lástima, me ayuden con un granito".

Por su parte, el presidente, Evo Morales, anunció que suspendería sus actividades de campaña electoral para concentrar los esfuerzos del Ejecutivo en apagar el incendio. Acto seguido, el propio mandatario se mostró públicamente realizando tareas de extinción.

