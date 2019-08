Demandan a Disney World por presencia de insectos en la comida (FOTO)

Una familia estadounidense ha demandado a la red de hoteles Walt Disney Parks and Resorts, por haberse comido insectos vivos presentes en la lechuga de un plato, servido en uno de los restaurante de sus hoteles en Florida, informa The New York Post.

De acuerdo con el reporte, la familia Walker visitó Disney's Polynesian Village Resort en Orlando en diciembre pasado, cuando comieron el plato que resultó estar cubierto de insectos en el buffet Club Level Lounge. Tras la comida cuatro miembros de la familia se enfermaron "extremadamente" y tuvieron que ir varias veces a urgencias en el condado de Orange por intoxicación alimentaria, según consta en la demanda.

"Después de consumir varias envolturas de lechuga, [Brittany Walker Figueroa] sintió algo arrastrándose dentro de su boca y retiró lo que parecía ser un pequeño bicho verde que tenía patas y se movía", dice la demanda, con la que buscan una indemnización por daños de 15.000 dólares.

Una vocera de Disney World, por su parte, ha afirmado a The New York Post que "disfrutar de comidas de alta calidad en entornos limpios y seguros es una parte importante de las vacaciones de Walt Disney World Resort". "No creemos que las enfermedades reclamadas hayan sido resultado de las experiencias gastronómicas de los huéspedes, y nos defenderemos de estas acusaciones en los tribunales", aseguró.