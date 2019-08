Extorsión, pelea entre cárteles o venta de droga: las posibles causas de la masacre en un bar mexicano en Veracruz

Dos días después del ataque registrado contra el bar El Caballo Blanco de la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz, México, las autoridades mantienen versiones contrapuestas sobre las motivaciones del crimen que ha dejado, hasta el momento, 29 muertos y 10 lesionados.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que las personas fallecidas murieron al sofocarse, luego de que un grupo de criminales provocara un incendio.

"Fue motivado por una cuestión probablemente de droga. Un grupo delictivo quería que ese bar fuera un punto de venta de droga de ellos", explicó el mandatario regional.

"Cerraron la puerta de atrás, de salida de emergencia, y pusieron cantimploras con gasolina que incendiaron y provocaron una explosión, lo cual hizo que los que estaban adentro se sofocaran", detalló García en entrevista con Aristegui Noticias.

Explicó que, según las pesquisas realizadas en la zona, uno de los presuntos agresores, al que identificó como Ricardo 'N', había sido detenido en el mes de julio, pero fue liberado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

"Nosotros actuamos, detenemos a las personas, lo ponemos ante la fiscalía y ahí ya descomponen un poco las cosas", acusó García.

Niega participación

Ricardo Romero Villegas, alias 'La Loca', es el mismo al que el gobernador de Veracruz ha señalado como Ricardo 'N'. Sin embargo, el presunto agresor publicó un video en redes sociodigitales para negar su participación en los ataques contra el bar.

"Estaba yo durmiendo, me levanto y me entero que me andan buscando por un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche. No fui yo. Y la neta [la verdad] me tuve que ir de Coatzacoalcos porque los navales me detuvieron dos veces el mes pasado", dijo Villegas en la grabación.

"La Loca" se deslinda del ataque a El Caballo Blanco, y asegura que fue detenido dos veces, torturado y que huyó de Coatzacoalcos por amenazas de muerte

El supuesto atacante también acusó a integrantes de la Marina de haberlo torturado. "Me dijeron que me iban a matar para la próxima", aseveró.

Extorsiones o pugna entre cárteles

Por su parte, la Fiscalía de Veracruz aseguró que hasta el momento se manejan dos posibles hipótesis detrás del atentado: una represalia por negarse a una extorsión o una disputa entre dos cárteles de la droga.

Policías custodian el bar El Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, México, 28 de agosto de 2019. / Félix Márquez / AP

"Se trata de establecer si hubo un intento de cobro de piso [extorsión] que derivó en la venganza para quemar este local o la pugna entre grupos delincuenciales que operan en la zona, que son dos: Los Zetas y el Cártel Jalisco", dijo el titular de la Fiscalía de Veracruz, Jorge Winckler, en entrevista con Milenio.

El fiscal veracruzano también negó que existan evidencias o indicios de que alias 'La Loca' haya participado en los ataques, al tiempo que calificó de "irresponsables" los señalamientos hechos por el gobernador de Veracruz.

¿Víctima vinculada?

Medios mexicanos publicaron que, según un video en redes, el presunto dueño del bar Caballo Blanco fue degollado por un grupo del crimen organizado. El hombre, identificado como Agustín Javier Ronzón González, habría muerto junto a otra persona: Josimar Ríos López.

Sin embargo, la veracidad del video y la identidad de las personas asesinadas no ha sido confirmada por las autoridades. Las víctimas que aparecen en esa grabación se muestran hincadas y con los ojos vendados, admiten dedicarse a la venta de droga y aseguran ser "chapulines", es decir, que cambian constantemente de bando entre grupos criminales.

Agustín Javier Ronzón González, dueño del bar Caballo Blanco,

desaparecido desde el 24 de agosto, fue degollado junto a Josimar Ríos López, existe video del hecho y es impactante. En el video dicen ser de #Coatzacoalcos vender droga y ser chapulines. Aún no aparecen los cuerpos.

Ronzón González había sido reportado como desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Según la denuncia interpuesta por sus familiares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz lo habrían subido a bordo de una patrulla de doble cabina, número 3225. Esta versión tampoco ha sido constatada por las autoridades.