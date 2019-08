Sin agua, alimentos ni combustible: declaran la emergencia en un condado de Nevada para hacer frente al 'asalto' al Área 51

El condado de Nye, en Nevada (EE.UU.), está en alerta debido al aluvión de personas que se espera para el 'asalto' al Área 51, que se realizará entre el 20 y el 22 de septiembre tras haber sido convocado en las redes sociales. Por eso, sus autoridades aprobaron este miércoles, por cuatro votos a favor y ninguno en contra, una declaración de emergencia.

"La información que hemos recibido indica que podríamos tener abrumadores incrementos de población en varias partes del condado", expresó Scott Lewis, quien está a cargo del manejo de emergencias de Nye, distrito que tiene unos 44.000 habitantes.

Por su parte, el presidente de la Comisión del condado, Jon Koenig, detalló algunos de los problemas que podría afrontar la zona. "Probablemente no habrá agua o hielo disponible porque todo se va a agotar. No quedará gasolina. No habrá alimentos, ni lugares para ir al baño".

Además, aseguró que no funcionarán los teléfonos celulares, ya que las torres no están preparadas para un gran volumen de llamadas. "Si van a venir, prepárense, porque no será agradable", concluyó.

Desde que fue lanzada la convocatoria, más de dos millones de personas confirmaron su presencia en la base secreta Área 51, donde EE.UU. prueba algunas de sus armas y donde se estima que oculta extraterrestres.