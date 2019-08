FOTO: Doctores hallan una anomalía extremadamente rara en un riñón mientras se preparaban para trasplantarlo a una niña

Médicos de la ciudad de Mánchester (Reino Unido) descubrieron una anormalidad en un riñón, que debía ser trasplantado a una niña de 9 años, que los obligó suspender la cirugía. La historia tuvo lugar hace 3 años, pero se dio a conocer solo este 29 de agosto, cuando en la revista The New England Journal of Medicine fue publicado un artículo sobre el caso.

Se informa que la paciente sufría displasia renal y una enfermedad renal crónica, por las cuales necesitaba un trasplante. No obstante, el órgano donado tenía 5 arterias renales, aunque la mayoría de los riñones tiene solo una.

La arteria renal sirve de canal para transportar sangre al órgano y se desarrolla de la arteria mesonéfrica mientras que el feto aún se encuentra en el útero. En algunos casos, cuando el feto tiene más de una arteria mesonéfrica, esto lleva a la formación de varias arterias renales.

ADVERTENCIA: LA SIGUIENTE IMAGEN PUEDE HERIR SU SENSIBILIDAD

The New England Journal of Medicine

Especialistas británicos destacan que la presencia de tres o más arterias de este tipo no solo es un fenómeno poco frecuente, sino también representa un obstáculo durante la cirugía de trasplante, especialmente para los niños, cuyos vasos sanguíneos son más pequeños que en los adultos. "Riñones con múltiples arterias son más difíciles técnicamente de trasplantar y se asocian con un mayor riesgo de complicaciones vasculares", reza la publicación, citada por Fox News.

Debido a la anomalía, los médicos decidieron trasplantarle el riñón a un hombre de 35 años, que tres años después de la intervención quirúrgica "estaba clínicamente bien". Por su parte, la paciente recibió otro órgano y se sometió a una exitosa cirugía de trasplante 18 meses después.