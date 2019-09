'Jesús Santrich' reaparece en un nuevo video de las FARC y llama a crear una nueva constituyente en Colombia

El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', hizo una declaración pública después de que los disidentes de la guerrilla anunciaran su vuelta a las armas, en la que reafirmó la intención de "dar pasos a una nueva etapa de lucha".

"Comunicamos oficialmente que [...] entre los días 22 y 24 del mes de agosto, en reunión extraordinaria de comandantes, se decidió dar continuidad a la lucha armada de las FARC, formalizando el relanzamiento y reconstrucción de nuestra organización y sus milicias, del partido comunista clandestino, y del movimiento bolivariano por la nueva Colombia", declaró.

Durante el discurso, que fue difundido este 31 de agosto, 'Santrich' afirmó que las acciones en cuestión representan una "respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana". "Iván Duque [...] asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado", afirmó, agregando que "el Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la Comunidad Internacional, ni de su propio pueblo".

El exlíder de las FARC reiteró que el objetivo de su grupo es "la oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancado las puertas del futuro al país".

Al mismo tiempo, llamó a crear a una nueva Asamblea Nacional Constituyente "representativa y con plenas garantías de inclusión" que haga posible "un impulso definitivo a las transformaciones estructurales que hoy requiere Colombia".

En ese contexto, abogó por "un nuevo gobierno de transición" que convoque a un nuevo diálogo de paz "que involucre a todos los actores armados para que podamos fundar una paz definitiva, estable y duradera, sin más asesinatos de líderes sociales y excombatientes guerrilleros".

Retomar las armas

El jueves 29 de agosto, el disidente y prófugo de la Justicia Iván Márquez informó que una parte de los excombatientes desmovilizados por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se habían reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", dijo Márquez en un video difundido en Internet, en el que estuvo acompañado por 'Jesús Santrich', cuyo paradero era desconocido desde el pasado 29 de junio.

El jueves pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la captura de Márquez, 'Santrich', Henry Castellanos Garzón, José Vicente Lesmes y José Manuel Sierra Sabogal. Con esta decisión, el Tribunal de Paz revocó el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales que se les había otorgado como parte del Acuerdo de Paz alcanzado.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó perseguir "sin tregua" a los disidentes de la FARC en todo el territorio nacional y anunció que su Gobierno expedirá la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.) de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, afirmó este viernes que las autoridades de su país califican a los disidentes de las FARC de 'grupo armado organizado residual' y por eso no descartan la posibilidad de bombardearlos para eliminar la amenaza existente. "No son una nueva guerrilla, no son un nuevo grupo. Nosotros ya lo teníamos catalogado como una banda dedicada de tiempo completo al narcotráfico y actividades ilegales, que por sus características y nivel de amenaza puede ser bombardeada", subrayó.