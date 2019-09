Reportan que el autor del tiroteo masivo en Texas fue despedido horas antes de la masacre

Aunque las autoridades no han anunciado oficialmente el motivo detrás del tiroteo masivo, que este 31 de agosto perpetró Seth Aaron Ator en las ciudades Midland y Odessa (Texas, EE.UU.), han aparecido reportes que sugieren la posible causa de por qué podría sentirse enojado ese día.

La mañana del día del tiroteo, Ator, de 36 años, perdió su trabajo como conductor de camiones, dicen las fuentes citadas por The New York Times. Después de que fuera parado por un agente tráfico por no poner el intermitente izquierdo al girar su Honda a las 15:17 (hora local) en Midland, efectuó el primer disparo.

Luego continuó desplazándose por las ciudades, disparando a la gente al azar, y se cobró la vida de 7 personas e hirió a otras 22. Fue abatido por los agentes de policía tras un intenso tiroteo en el aparcamiento del cinema Cinergy.