Autoridades de EE.UU. aconsejan evitar los cigarrillos electrónicos tras el brote de una enfermedad pulmonar

El misterioso brote de una enfermedad pulmonar grave que ha Estados Unidos sufre desde hace varias semanas ha provocado que las autoridades sanitarias de ese país aconsejen a sus ciudadanos evitar el uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vaporización, informa la agencia Bloomberg.

Hasta el momento se han reportado alrededor de 215 personas enfermas en 25 estados y al menos una muerte vinculada con esta afección pulmonar, que estaría asociada al vapeo. En muchos casos, los pacientes añadieron a sus dispositivos productos que incluían cannabis o THC, el ingrediente activo de la marihuana.

Robert Redfield y Ned Sharpless, responsables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU., destacaron que "menores, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos que no consumen tabaco" no tendrían que utilizar cigarros electrónicos y recordaron que los usuarios "no deben comprar estos productos en la calle" ni añadir sustancias diferentes a las pensadas por los fabricantes.

Aunque los síntomas de los pacientes no siguieron un patrón específico, la mayoría de los enfermos sufrieron dificultades para respirar, falta de aliento y dolor en el pecho, mientras que algunos presentaron fiebre, fatiga, o problemas gastrointestinales, como vómitos o diarrea.

Los expertos insistieron en la necesidad de obtener más información para comprender mejor la enfermedad y determinar si existe una relación entre los productos aspirados con estos vaporizadores y las consecuencias que habrían generado en esas personas.