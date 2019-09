"Estamos en peligro": John Pilger lanza una advertencia sobre la situación de Assange

La persecución del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tiene como objetivo silenciar a los disidentes, ha advertido el galardonado cineasta y periodista británico John Pilger.

Durante su intervención en un mitin celebrado este lunes frente a la sede del Ministerio británico del Interior en Londres en apoyo al australiano, Pilger manifestó que "todos los periodistas y todas las editoriales que hacen su trabajo están en peligro".

El fundador de WikiLeaks se encuentra en una prisión de la capital británica, donde afronta hasta a 175 años de prisión, así como a una posible extradición a EE.UU. En caso de ser extraditado a ese país, podría ser condenado a la pena de muerte por cargos de filtración de materiales clasificados, conspiración y traición.

"El peligro que enfrenta Julian Assange puede extenderse fácilmente a los editores" de "muchos otros periódicos y medios de comunicación que publicaron las revelaciones de WikiLeaks sobre las mentiras y crímenes de nuestros gobiernos", advirtió Pilger. Al defender al activista australiano estamos defendiendo "nuestros derechos más sagrados", continuó.

"Habla ahora o despierta una mañana bajo el silencio de un nuevo tipo de tiranía", agregó el galardonado cineasta británico.

En ese mitin contra el encarcelamiento de Julian Assange también participó Roger Waters, cofundador y bajista de la icónica banda de rock Pink Floyd, quien interpretó su exitosa canción 'Wish you were here' ('Desearía que estuvieras aquí') en solidaridad con el fundador de WikiLeaks.

Assange estuvo refugiado casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia.

El activista australiano fue arrestado en Londres el pasado 11 de abril —tras ser expulsado de la legación y retirársele el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana— por supuestas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió durante su permanencia en la Embajada de Quito en Londres.

—tras ser expulsado de la legación y retirársele el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana— por supuestas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió durante su permanencia en la Embajada de Quito en Londres. Actualmente, Assange se encuentra preso en la prisión de Belmarsh, en el sudeste de Londres (Reino Unido).

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!