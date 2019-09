"Me dieron una segunda vida": Sobreviviente de la masacre de la escuela de Beslán relata detalles del ataque

Los sobrevivientes de la masacre en la escuela de la ciudad rusa de Beslán, que dejó más de 330 muertos, recuerdan con horror los acontecimientos de ese ataque, considerado uno de los peores atentados en la historia reciente de Rusia.

El 1 de septiembre de 2004 un grupo de terroristas se apoderó de la escuela Nº 1 de Beslán, en la república rusa de Osetia del Norte. Los atacantes capturaron a más de 1.000 rehenes y los confinaron en las instalaciones de ese centro educativo durante tres días. Milena Dogán fue una de las rehenes, apenas tenía un año de edad cuando ocurrió la masacre en la que perdió a su hermana mayor.

Tras ese atentado, Milena y su familia se mudaron a otro lugar. "Vivo en otra ciudad, pero cada año del 1 al 3 de septiembre viajo a Beslán para honrar la memoria de los fallecidos", relata la joven. Y aunque entonces era bebé, está al tanto de lo ocurrido por las historias contadas por sus familiares.

"Desde pequeña lo supe. Pero ya de mayor, empecé a darme cuenta de lo espantoso que fue. Espero que nunca se repita", dijo Milena. Durante los días de la captura de la escuela, Dogán y otros niños enfermaron, por lo que conseguir que los extremistas liberaran a los bebés se convirtió en prioridad para las fuerzas de seguridad.

"Hace un tiempo conocí al negociador. Me habían contado que él logró conseguir que los terroristas liberaran a los recién nacidos y sus madres. Se lo agradezco mucho porque ahora estoy viva", manifestó la joven.

Pero los terroristas solo liberaron a un pequeño grupo de menores al segundo día. Alana, la hermana de Milena, no pudo salir. "La recuerdo siempre. Tenemos siempre sus fotos por toda la casa, pero no la recuerdo por mí misma, solo por las historias de mi madre", contó Dogán. "Entiendo que a mí me dieron una segunda vida. Pude haber muerto. Quiero ser doctora porque quiero ayudar a la gente. Tal vez el atentado influyó en mi decisión", contó.

Ese infierno terminó el 3 de septiembre de 2004, cobrándose la vida de 334 personas; de ellas 186 eran menores de edad.