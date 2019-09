VIDEO: López Obrador muestra la cámara espía que fue hallada en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró a los medios la cámara espía que fue encontrada en Palacio Nacional hace unos días.

Luego de que un reportero le cuestionara por la cámara espía durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, el mandatario mexicano pidió a su equipo que le trajera el aparato que guardaba en un cajón de su escritorio.

De acuerdo con López Obrador, el dispositivo se encontraba en la sala del antiguo comedor, donde suele recibir a gobernadores y empresarios.

"Estaba en una de las salas donde asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas. No hay nada qué ocultar", dijo el presidente.

Además, insinuó que "se quedaron en el almanaque", sugiriendo que el aparato pudo ser instalado antes de que asumiera su Gobierno, aunque al final reconoció no saber quién pudo instalar el dispositivo.

"Los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada cierto tiempo, sacando las imágenes, las memorias", añadió.

Minimiza la importancia del hallazgo

Sin embargo, dijo que su Administración no tiene nada qué ocultar y, por ello, minimizó el hallazgo que se produjo mientras personal de Palacio Nacional hacía labores de limpieza.

"Hablamos de todos los temas. Pero no hay nada secreto, no se esconde nada. Por eso no le damos mucha importancia a estas acciones", apuntó.

En este sentido, López Obrador descartó hacer una revisión exhaustiva para ver si existen otras cámaras espías en Palacio Nacional.

"No hay paranoia. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Se quedaron algunos con las malas prácticas de estar espiando", añadió el mandatario.