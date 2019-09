Hallan los cuerpos de los pilotos del Su-25 ruso que se estrelló en el Cáucaso norte

Los servicios de emergencia rusos han encontrado los cuerpos sin vida de los pilotos del avión militar Su-25 que se accidentó este martes durante un vuelo de entrenamiento en una zona inhabitada de la región rusa de Stávropol. Los cadáveres fueron hallados en el lugar del accidente.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que los pilotos no lograron eyectarse a tiempo. La aeronave no llevaba municiones y no causó daños en la caída.