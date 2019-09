El empresario detrás del 'golpe financiero' más fuerte contra el narco en México cuenta 'su verdad' por primera vez

Zhenli Ye Gon, el empresario farmacéutico mexicano de origen chino, acusado por los gobiernos de México y EE.UU. de comercializar ilegalmente con acetato de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetamina, y a quien en 2007 se le realizó el decomiso de 205 millones de dólares, en lo que autoridades denominaron el 'golpe financiero' más fuerte contra el narcotráfico, expuso por primera vez 'su verdad' en cartas enviadas a dos medios locales.

En cuestionarios enviados por Milenio Televisión y el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva a la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, donde el empresario está preso desde el 17 de octubre de 2016, cuando fue extraditado desde EE.UU. acusado de importación ilegal de precursores químicos y lavado de dinero, entre otros delitos, Zhenli reveló que eran 275 millones de dólares en efectivo los que había en su domicilio cateado en marzo de 2007 y no 205 millones, como entonces informó la Procuraduría General de la República (PGR y actual Fiscalía General). Además, había obras de arte y lingotes de oro.

El recluso señala que su mansión, que fue subastada el pasado 11 de agosto por el Gobierno de México, contaba con "un equipo muy sofisticado para vigilar y grabar todo" lo que sucedía en el interior del inmueble, por lo que solicitó acceso a los audios y videos numerosas veces —pues él no se encontraba en la casa cuando se realizó el operativo—, pero la petición le fue denegada por la PGR.

Hace 12 años, uno de los aspectos que más llamó la atención en el caso fue que el empresario tuviera tanto dinero en efectivo en su vivienda. Sobre ello, apunta en las misivas que guardaba los billetes en su casa porque no confiaba en los bancos mexicanos. "Un famoso economista en los Estados Unidos publicó que cuando se hacen negocios en Latinoamérica nunca se haga en la moneda de esos países. Siempre en dólares. Por esta razón yo siempre guardé en dólares. Segundo, el sistema bancario en México antes de 2007 no permitía a personas físicas la apertura de cuenta en dólares o cualquier otra moneda extranjera. Tercero, yo no confío en bancos mexicanos", destaca en su respuesta.

En una carta dirigida a Ciro Gómez Leyva, el empresario Zhenli Ye Gon, cuenta que guardaba el dinero en efectivo en su casa porque desconfiaba del sistema bancario mexicano y le preocupaba una devaluación como la de 1994. La carta completa a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/2IEGMHKFgV — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 4, 2019

¿Dónde quedó el dinero?

En la entrevista realizada por la periodista Azucena Uresti de Milenio, Zhenli Ye Gon dice: "espero no tener problemas contestando la verdad".

"La PGR reporta que en mi domicilio aseguraron 205,5 millones de dólares. La cifra en dólares era de 275 millones de dólares, en este rubro la PGR omite la cantidad de 70 millones de dólares. No me encontraba en México cuando sucedieron los hechos de esta operación", apunta en la carta en la que subraya que tener dinero en efectivo en casa "no es delito en ningún país del mundo cuando su origen es lícito".

#ZhenliYeGon da su versión de la historia desde prisión



Hace unos días le envié un breve cuestionario al empresario #ZhenliYeGon en el que entre otras cosas le pregunté sobre el origen del dinero decomisado en su vivienda



Esto fue lo que me respondió #AzucenaxMileniopic.twitter.com/R3ilSZASTL — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2019

Más adelante explica que el dinero hallado en su domicilio no era en su totalidad suyo: "tengo varios inversionistasnacionales e internacionales que apoyan mis industrias y negocios en México. No es posible mencionar empresas o personas que invirtieron en mis negocios e industrias porque necesito primero demostrar que mis empresas estaban funcionando en la legalidad absoluta. El destino de ese dinero era propiamente con acuerdo de los inversionistas, el de constituir la industria farmacéutica más importante de todo América".

Toca la puerta de la actual Administración

En su exposición, el empresario pide a la autoridad responsable que si existen todavía los videos solicitados, sean presentados para el esclarecimiento de los hechos.

Señala que en Washington fue absuelto de los cargos de lavado de dinero y delitos contra la salud. "Sin embargo, solo en México me siguen culpando sin poder probarlo, ahora despojándome de mis bienes que fueron adquiridos legalmente. Las substancias que importaba para industria farmacéutica no eran prohibidasni ilegales; contaba yo con todos los permisos", alega en la carta.





En un cuestionario escrito a mano desde el Altiplano, el empresario chino Zhenli Ye Gon, asegura que su vida ha cambiado trágicamente y dice que todo el dinero que ha ganado es lícito, pues nunca ha cometido un crimen. Esta es la carta completa: pic.twitter.com/2h7q9bumuy — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 4, 2019

Durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a Zhenli Ye Gon presentar una denuncia para aclarar las acusaciones en las que asegura que funcionarios le robaron dinero y otras pertenencias durante el cateo a su domicilio.

"Debe acudir a la Fiscalía General si hay agravios, si hay injusticias; esa es la instancia para pedir que se reabra el caso: que presente una denuncia para que se haga la investigación y se aclare el asunto. Y si es como él dice, pues hay que investigar dónde quedó el dinero", dijo el mandatario latinoamericano.

Una mansión en disputa

El pasado 2 de septiembre, una jueza federal aceptó revisar la legalidad de la subasta en la que el empresario Carlos Bremer adquirió la casa de Zhenli Ye Gon, ubicada en la lujosa zona de Las Lomas, al oeste de Ciudad de México, por 102 millones de pesos (5 millones de dólares).

De esta forma, se admitió a trámite una demanda de amparo interpuesta por el empresario para impugnar la venta mediante subasta, realizada el pasado 11 de agosto por el Instituto de Administración de Bienes y Activos de México.

Vista exterior de la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, en una imagen del 30 de julio de 2019. / Luis Cortes / Reuters

Si el Poder Judicial eventualmente resuelve que la subasta fue ilegal, la operación tendría que ser revertida. El empresario argumenta que no fue debidamente notificado del inicio del procedimiento en el cual se confiscó la propiedad, que fue publicado mediante edictos cuando él estaba en EE.UU., donde fue detenido en julio de 2007.

Aunque lleva más de doce años preso, aún no hay sentencia que lo declare culpable.