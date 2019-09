Exanalista de la CIA: Putin advirtió a Bush del riesgo de un ataque terrorista contra EE.UU. 2 días antes del 11S

El expresidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) habría sido informado de antemano por su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la existencia una amenaza terrorista contra Estados Unidos, asegura el ex analista de la CIA, George S. Beebe.

Según explica en su libro 'La trampa rusa: cómo nuestra guerra en la sombra con Rusia puede convertirse en una catástrofe nuclear', que acaba de ser publicado, el presidente ruso, Vladímir Putin, informó en 2001 al entonces inquilino de la Casa Blanca sobre el riesgo de un ataque terrorista dos días antes de los trágicos atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono.

Captura de pantalla / Google Books

George S. Beebe sirvió en el Gobierno estadounidense durante casi 25 años y durante algún tiempo ocupó el cargo de director de análisis de Rusia en la CIA, así como el de asesor de la Casa Blanca en asuntos de Rusia para el entonces vicepresidente Dick Cheney. Actualmente es vicepresidente del Centro para el Interés Nacional (Center for the National Interest), un 'think tank' con sede en Washington.

"Putin había telefoneado al presidente Bush dos días antes de los ataques para advertir que la inteligencia rusa había detectado signos de una incipiente campaña terrorista, 'algo largo en preparación', que provenía de Afganistán", indica Beebe en su libro.

El exanalista, asimismo, recuerda que el presidente ruso también fue el primer jefe de Estado extranjero que se puso en contacto con Bush después de los sucesos del 11 de septiembre para expresarle su pésame y su apoyo a la nación estadounidense.

¿Otra prueba?

En los archivos del sitio oficial del Kremlin figura un registro fechado el 10 de septiembre de 2001, en el que se afirma que Putin y Bush mantuvieron ese día una conversación telefónica. Se dice que la llamada fue realizada a iniciativa de la parte estadounidense y que los líderes abordaron los temas relacionados con la preparación de su reunión bilateral en el marco de la cumbre de APEC, celebrada en octubre de aquel año en Shanghái.

"Se expresó la satisfacción con la dinámica en el desarrollo de las relaciones bilaterales, así como con la intensidad de los contactos a varios niveles en las áreas de cooperación militar-política, económica y otras esferas de cooperación", reza el comunicado.