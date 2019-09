Facebook lanza su propio Tinder y ya enamora a los usuarios: Están son sus características clave

Facebook ha estrenado este jueves en Estados Unidos su nuevo servicio de citas, Facebook Dating, casi un año después de que el gigante tecnológico anunciara la función por primera vez. El nuevo servicio opcional de la red social ya está disponible en 20 países para mayores de 18 años con la versión más reciente de la aplicación móvil de Facebook.

Según un comunicado publicado este jueves en el portal oficial Facebook Newsroom, Dating también está disponible en 12 países de América Latina —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay—, así como en 7 países de Asia y Canadá. Se prevé que aparezca en Europa a primeros de 2020.

Los desarrolladores de Facebook Dating aseguran haber prestado especial atención a la privacidad de los usuarios. "La búsqueda de una pareja romántica es profundamente personal, por lo que creamos Dating para que sea seguro", afirman. En este sentido, Facebook decidió hacer la función de mensajería de Dating solo en texto, lo que significa que los usuarios no podrán intercambiar fotos, videos, pagos o enlaces compartidos.

¿Cómo funciona?

El perfil de Dating funciona separadamente de la cuenta principal de Facebook. Toda su actividad de citas permanecerá en Dating y no se compartirá con Facebook. No obstante, el servicio de citas utilizará la información sobre sus preferencias e intereses para poder sugerirle parejas apropiadas.

Una característica importante es que Dating permite emparejarse con personas que no están en el círculo de amigos. Es decir, los usuarios podrán controlar si su perfil de citas se muestra a sus amigos, amigos de amigos y no amigos. Dating no le emparejará con un amigo, a menos que lo añada en su lista de Secret Crush (Amor Secreto, en inglés) y esta persona hace lo mismo.

Más concretamente, la función Secret Crush permite crear una lista privada en la que se podrán añadir hasta nueve contactos del Facebook principal o de seguidores de Instagram. Si estas personas también utilizan Secret Crush, entonces recibirán un aviso de que alguien se siente atraído por ellos, pero no conocerán su identidad. Sin embargo, si una persona de su lista le agrega a la suya, entonces... ¡es un 'match'!

Lo principal que debe saber

En el momento de crear un perfil en Facebook Dating, el servicio copiará la información del perfil principal y el usuario la editará como prefiera. Al mismo tiempo, cuenta con una opción para iniciar su perfil de citas desde cero.

Por motivos de seguridad, se podrán compartir detalles o incluso su ubicación en tiempo real con un amigo en su plataforma de Messenger.

con un amigo en su plataforma de Messenger. En Facebook Dating no solo se podrán compartir publicaciones de Facebook, sino también de Instagram.

Además de las publicaciones, a finales del 2019 la red social añadirá una opción para compartir en Dating historias del Facebook principal e Instagram. "Este formato permite ser auténtico de una manera que un perfil de citas típico no puede", reza el comunicado.

Tras el anuncio del estreno del servicio, las acciones de Match Group, dueño de Tinder y de otras aplicaciones especializadas en citas en la Red, registraron una pérdida del 4 % en el índice Nasdaq. Es decir, las acciones pasaron de pagarse a 88,55 dólares al comienzo de la jornada, a cotizar a 80 dólares.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!