La Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido aprueba una ley contra el Brexit sin acuerdo

La Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido ha aprobado este viernes un proyecto de ley que pretende bloquear el Brexit sin acuerdo a finales de octubre. Se espera que el texto definitivo sea firmado por la reina Isabel II el próximo lunes, informa Reuters.

La decisión obligaría al primer ministro británico Boris Johnson a pedir un aplazamiento para salir de la Unión Europea (UE), pues la normativa prevé una extensión de tres meses al vínculo de Londres con Bruselas si no se ha aprobado un acuerdo o no se ha consentido la salida sin un convenio para el 19 de octubre.

Johnson ha calificado la decisión como el "proyecto de ley de rendición" tras señalar que al eliminar la amenaza de salir sin acuerdo, se han frustrado sus negociaciones con la UE.

El hecho ocurre un día después de que el primer ministro británico asegure que "preferiría estar muerto en una zanja" que pedir una extensión del plazo para abandonar el bloque.

Horas antes, el primer ministro aseveraba que la salida de Reino Unido se producirá a fines del próximo mes. "Iré a Bruselas, conseguiré un trato y nos aseguraremos de salir el 31 de octubre, eso es lo que tenemos que hacer", declaró el político durante una visita a Escocia. Además, dijo que no estaba dispuesto a dimitir si no lo conseguía. "Esa no es una hipótesis que estoy dispuesto a contemplar", reiteró Johnson.

Además, el jefe del Ejecutivo del Reino Unido propuso adelantar las elecciones generales para el 15 de octubre con el fin de que los votantes decidieran con quien quieren negociar la separación de Bruselas.

Sin embargo, la moción de Johnson fue rechazada por 298 votos a favor y 56 en contra, ya que, aunque el Gobierno ganó la votación, necesitaba una mayoría de dos tercios para seguir adelante con su propuesta.