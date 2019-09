Irán da el tercer paso en la reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear

Irán ha dado un tercer paso en su progresivo alejamiento de sus compromisos derivados del acuerdo nuclear internacional, del que se retiró EE.UU. en 2018, según lo ha declarado este sábado el portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní, Behrouz Kamalvandi.

Según declaró en una rueda de prensa en Teherán, Irán ha puesto en funcionamiento 20 centrifugadoras IR-4 para enriquecer uranio en vez de las 10 que están permitidas en virtud del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés). En los próximos dos meses, 164 máquinas de cadena de centrifugadoras IR4 estarán operativas, indicó el vocero.

En sus comentarios, Kamalvandi agregó que el país también ha puesto en funcionamiento una serie de centrifugadoras IR6. Según los compromisos del JCPOA, solo podía utilizarlas al undécimo año después del acuerdo.

El 20 % de enriquecimiento

El portavoz apuntó que la República Islámica tiene capacidad de enriquecer uranio más allá del límite del 20 %, cuando se considera altamente enriquecido. Analistas apuntan que el 20 % está a solo un paso técnico corto del 90 %, que es el nivel de enriquecimiento para armas.

Aunque Kamalvandi subrayó que el país actualmente no necesita ese nivel de 20 %, añadió puede considerarlo en el futuro.

Además, Irán ha eliminado todas las limitaciones en investigación y desarrollo introducidas bajo el acuerdo nuclear de 2015, aseveró el vocero. Al mismo tiempo, aseguró que Teherán aún no tiene planes de limitar el acceso de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) a sus sitios nucleares y disminuir su cooperación con el organismo.

La decisión es "reversible"

A pesar de todo esto, Kamalvandi enfatizó que la decisión de Teherán de disminuir los compromisos nucleares es "reversible" si las otras partes cumplen sus promesas. También dijo que Irán ha informado al regulador nuclear de la ONU sobre las nuevas medidas que está tomando.

Al mismo tiempo, el vocero advirtió que "los europeos deberían saber que no queda mucho tiempo" para salvar el JCPOA. "Mientras la otra parte no cumpla con sus compromisos, no deben esperar que Irán cumpla con sus compromisos", destacó.

Los primeros dos pasos

Después de que EE.UU. se retirara unilateralmente del acuerdo de 2015, Teherán ha instado a la Unión Europea a que brinde alivio a las amplias sanciones impuestas por Washington. Las autoridaes iraníes han advertido repetidamente que reducirán gradualmente sus compromisos bajo el acuerdo si esto no sucede. En ese sentido, Rohaní anunció en mayo pasado que su país dejaría de cumplir con dos puntos del JCPOA.

A principios de julio, Irán activó la primera fase de esta estrategia al suspender la venta de uranio enriquecido y el excedente de agua pesada, como lo estipulaba el JCPOA. La segunda fase ―enriquecimiento de uranio a más del 3,6 %, el nivel establecido por el convenio― se realizó poco después.

Más información, en breve.