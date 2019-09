Un estudio concluye que los adolescentes sin relaciones amorosas se desarrollan incluso mejor

Un grupo de científicos de la Universidad de Georgia (EE.UU.) ha llegado a la conclusión de que los adolescentes que no tienen relaciones románticas están menos deprimidos y tienen mejores habilidades sociales, según un artículo publicado este miércoles en Journal of School Health.

"La mayoría de los adolescentes han tenido algún tipo de experiencia romántica entre los 15 y los 17 años", afirma Brooke Douglas, doctoranda y coautora del estudio. Según explica, esta circunstancia ha llevado a algunos científicos a sugerir que el amor durante la adolescencia es "un comportamiento normativo", dando por hecho que quienes lo experimentan se hallan en su "desarrollo psicológico".

Sin embargo, la nueva investigación sostiene que el hecho de no tener citas amorosas a esa edad es una opción igualmente beneficiosa.

Douglas y Pamela Orpinas, coautora de la investigación, analizaron una base de datos recopilados para un estudio anterior en el que jóvenes estadounidenses de sexto a duodécimo grado confesaban si habían salido con alguien. También comentaban factores sociales y emocionales, como las relaciones positivas con amigos, en el hogar y la escuela, o los síntomas de depresión e incluso pensamientos suicidas. Paralelamente, sus profesores completaban cuestionarios en los que calificaban el comportamiento de cada estudiante en áreas como las habilidades sociales, el liderazgo y los niveles de depresión.

Mejores líderes

Los autores del estudio llegaron a la conclusión de que aquellos estudiantes que no salían con nadie tenían habilidades interpersonales iguales o mejores que lo que lo hacían con frecuencia. En cuanto a las habilidades sociales y de liderazgo, los profesores valoraron mucho mejor a aquellos jóvenes que no tenían citas, que, por otra parte, tenían muchas menos posibilidades de estar tristes, desesperanzados o deprimidos.

"En resumen, descubrimos que a los estudiantes que no tienen citas románticas les está yendo bien y, simplemente, están siguiendo una trayectoria de desarrollo diferente y saludable", explica Orpinas. Por su parte, Douglas hace un llamado a las escuelas para introducir la idea de que no tener relaciones románticas a esa edad es una opción igual de "aceptable y saludable" que tenerlas, subrayando que los jóvenes "tienen la libertad individual de elegir si quieren salir o no".

De este modo, el nuevo estudio refuta la idea generalizada de que las citas son un factor crucial para que los adolescentes desarrollen su identidad y habilidades sociales, así como su crecimiento emocional.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!