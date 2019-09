El conmovedor recibimiento a Diego Maradona en su regreso al fútbol argentino (VIDEO)

En su presentación oficial como entrenador del club Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona tuvo un histórico recibimiento por una multitud al pisar el campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo, en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina), informa Marca. Tras dirigir en México, el Pelusa será ahora entrenador en la Superliga Argentina.

Al atravesar este domingo por la tarde la manga del estadio conocido popularmente como El Bosque, Maradona tuvo su primer contacto con el público en su vuelta al fútbol argentino. Entonces abrazó al presidente del club antes de ser trasladado al centro de la cancha en un carrito, debido a una reciente cirugía de rodilla.

Inmediatamente después se mostró emocionado mientras pronunciaba sus primeras palabras ante quienes coreaban su nombre. "Estoy un poco jodido de la rodilla, pero no me importó", expresó.

"Yo no soy ningún vago, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida", agregó el flamante técnico de Gimnasia y Esgrima, en un mensaje dirigido a sus críticos.

Mientras la multitud lo alentaba y cantaba, Maradona pidió a sus jugadores que entrenen duro para que puedan festejar juntos.