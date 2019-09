El Ejército de Israel confirma la caída de uno de sus drones en el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han perdido este lunes una pequeña aeronave no tripulada que realizaba una misión de reconocimiento en el sur del Líbano, ha confirmado un portavoz militar al diario The Times of Israel.

"Cayó, hasta donde yo sé", indicó, refutando las declaraciones previas del movimiento libanés Hezbolá, que se atribuyó el derribo del aparato.

Al mismo tiempo, aseguró que "no hay preocupación" de que la información presente en el dron pueda ser tomada por alguien.

El 26 de agosto, el presidente del Líbano, Michel Aoun, condenó los ataques con drones perpetrados por Israel en su territorio la semana anterior, y aseveró que dicho acto abre la posibilidad de que su país adopte el principio de legítima defensa.

El 1 de septiembre, las FDI emprendieron un ataque armado con misiles contra varias localidades fronterizas, provocando incendios en aldeas cercanas. Informaron en su cuenta de Twitter que respondieron de este modo al lanzamiento de misiles antitanque desde ese territorio contra el poblado israelí de Avimim.