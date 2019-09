PSOE y Podemos retomarán el martes las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez

El PSOE y Podemos se volverán a reunir este martes en un intento de llegar a un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. De no alcanzarse un pacto antes del 23 de septiembre, se convocarán elecciones automáticamente en España.

"Me ha llamado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas", ha anunciado el secretario de Acción de Gobierno Unidas Podemos, Pablo Echenique.