México: Un centro de apoyo ayuda a los jóvenes a combatir la depresión y el ciberacoso

En México, el suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años se ha convertido en la tercera causa de muerte después de los homicidios y los accidentes. Según los datos oficiales, solo en 2017 se registraron más de 6.500 casos de suicidios en el país latinoamericano.

Los psicólogos afirman que la depresión y la ansiedad son factores clave de ese flagelo. Y para contrarrestarlo, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México ha desarrollado varias clínicas que ofrecen apoyo psicológico para los jóvenes vulnerables.

Una de las pacientes que se atiende en estas instituciones en la capital mexicana es Estefany Ponciano, quien ha compartido con RT su experiencia.

Secuelas emocionales

"Yo siempre fui muy alegre, fui muy segura y el hecho de que me haya sentido tan vulnerable me hizo darme cuenta que a veces los sentimientos sí nos pueden pues mover muchas cosas, hasta en el cuerpo", expresó Estefany.

Después del devastador terremoto del 19 de septiembre de 2017, la joven comenzó a sentirse emocionalmente desgastada. Desde entonces ya no era la misma persona alegre de antes y comenzó a enfermarse constantemente. Se dio cuenta de que su salud emocional la estaba afectando en el día a día.

"Todos esos sentimientos guardados, todas esas cosas que no expresas si te llegan a afectar en todos los sentidos. En tus relaciones, con tus amigos, físicamente, mentalmente", manifestó. "Llegaba al punto en el que me sentía muy, pues muy abrumada. Llegó el punto en el que ya no tenía ganas de ir a la escuela. Y pues, hablarlo me ha hecho encontrarme conmigo misma", añadió.

La clínica que le brindó apoyo a Estefany en esos difíciles momentos para la joven recibe el nombre de Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE). Este espacio, que forma parte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, ofrece ayuda psicológica e integral a pacientes de entre 12 y 29 años. El proyecto tiene como objetivo procurar la salud mental de los jóvenes.

Crear conciencia

La Ciudad de México cuenta con cinco clínicas de este tipo, donde se apoya a los chicos con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, adicciones u otros problemas. La atención es absolutamente gratuita y, dependiendo del caso, pueden ser terapias individuales o grupales, incluso trabajos especiales con la familia del paciente.

"Nuestro objetivo principal es concienciar a la ciudadanía sobre las enfermedades emocionales. De repente se vuelve burla cuando vas al psicólogo y sobre todo en ciertas edades", señaló Bety Olivares, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

Y continuó: "No falta la típica frase de '¿por qué vas a ir [al psicólogo], estás loco?' No, no estás loco. Las enfermedades emocionales pueden volverse en algún momento discapacitantes".

Acoso en la Red

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que en el país existen 2,5 millones de adolescentes y jóvenes con problemas de depresión. Estos sentimientos negativos se ven muchas veces infundados por el ciberacoso que se vive hoy en día en la Red. Según datos oficiales, uno de cada cinco jóvenes ha sufrido algún tipo de intimidación en este ámbito.

"En estas nuevas generaciones hay nuevos delitos que generan nuevas emociones, como el 'sexting'", —es decir, el intercambio de mensajes o imágenes íntimas a través del celular—, "y aunque se ha hablado mucho más del 'sexting' en mujeres mayores de edad, pues en realidad lo que nosotros detectamos es que a quien más daño le hace es a las mujeres y hombres menores de edad", declaró Olivares.

"Hace como medio año, tal vez, que llegaron muchísimas chicas que compartían fotos íntimas con su pareja en el momento y de pronto las hacían públicas, estos chicos", comentó, a su vez, el psicólogo clínico Jorge Martínez. Y concluyó: "Me parece como algo preocupante porque en realidad mandaban al psicólogo a la chica por estar compartiendo sus fotos y no al chico que era el que había violado la intimidad o la privacidad".

Un muro de esperanza

Entre 300 y 350 jóvenes son atendidos a la semana en cada centro NUBE, y muchos de ellos buscan dejar atrás las pesadillas del acoso cibernético para encontrar la paz. Y una vez que reciben el alta, dejan mensajes esperanzadores escritos sobre un muro para motivar así a quienes recién inician el camino hacia la cura y esperan reflejar aquí la historia de su éxito en el futuro.

