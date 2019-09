La popular estrella de un canal infantil murió al ahorcarse mientras luchaba con el estrés de sus exámenes

La muerte de Mya-Lecia Naylor, una chica británica de 16 años y estrella popular del canal infantil Children's BBC, conmocionó al Reino Unido el pasado 7 de abril, sin que para el momento se determinaran las causas del fallecimiento. Ahora se ha establecido que se ahorcó –accidentalmente, al parecer– en la casa de su familia, en Londres, en momentos en que se encontraba fuertemente estresada por exámenes en sus estudios y había sido castigada por sus padres, según informó este lunes The Daily Telegraph al citar una investigación judicial.

La joven estaba preparándose para rendir exámanes por el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE, por sus siglas en inglés), que tuvieron lugar el pasado verano, y poco antes sus padres habían recibido de la escuela una llamada telefónica para notificarles que las calificaciones de Naylor eran más bajas de lo esperado.

"Ella no se encontraba en su estado normal [...] estaba estresada por sus exámenes", se lamentó ahora el padre de la difunta, Martin Naylor.

El caso es que la joven fue castigada y se le prohibió asistir a una fiesta, por lo que la noche antes de su muerte la pasó viendo una película con su familia, en la cual había una escena de suicidio.

Martin Naylor está convencido de que el suicidio de Mya-Lecia fue fruto de un "tonto error". "Sinceramente, creo que ella solo estaba queriendo decir algo, que no tenía la intención de hacerlo. Fue una tontería del momento. Claramente, tenía planes para el futuro", dijo el hombre.

Por su parte, el forense asistente, Toby Watkin, concluyó que la adolescente "no tenía la intención de terminar con su propia vida". El informe de toxicología no reportó evidencias de drogas o alcohol en el organismo de la chica, y las búsquedas en sus dispositivos y cuentas de redes sociales no mostraron nada sospechoso.

Mya-Lecia Naylor, quien empezó su carrera con tan solo dos años de edad, participaba en las series 'Millie Inbetween', una historia de dos hermanas que afrontan el divorcio de sus padres, y 'Almost Never', donde interpretaba a la cantante de una banda musical. También era bailarina y cantante.