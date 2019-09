Tres poemas en revistas de motociclismo permiten resolver un asesinato de hace 47 años

El estadounidense Larry Via ha sido acusado por homicidio en primer y segundo grado por un crimen cometido en 1972, dio a conocer la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Franklin (Pensilvania), informa The Washington Post. La principal prueba en su contra son sus escritos publicados en una revista para motociclistas.

Via, de 75 años, y su pareja Charmaine Phillips, fueron los responsables de una serie de crímenes perpetrados en el verano 1972 en varias carreteras del noreste de EE.UU. Como resultado de su actividad delictiva, dos personas serían asesinadas y una más, Harvey Hoffman, sobreviviría a un disparo en la cabeza tras ser asaltado en su gasolinería por la pareja, según el periódico.

El homicidio de Morgan Peters, cuyo cuerpo fuese hallado el 20 de septiembre de 1972 en una carretera de Pensilvania por automovilistas que transitaban por la zona, había quedado sin resolver durante más de 40 años. De acuerdo con los resultados de la autopsia citados por un diario local, Peters habría muerto por las heridas en el pecho causadas por una escopeta y por las lesiones ocasionadas por un arma de fuego de bajo calibre.

Tras 47 años del asesinato de Peters, la Policía encontró en la poesía escrita por Via la evidencia que necesitaba para vincular al homicida con la víctima. Las pruebas fueron halladas sorpresivamente en las revistas para motociclistas Outlaw Biker y Easyriders, las cuales publicaron al menos nueve de las obras de 'Jodi Via', pseudónimo utilizado por Larry.

De acuerdo con los informes policiales, las poesías que Via escribió durante la década de los 80 desde una prisión de Ohio en la que paga cadena perpetua describen eventos similares a los ocurridos en al menos tres crímenes reales.

En uno de sus escritos, 'Payback in full' ('Venganza total'), Via versa sobre una mujer que ató a su víctima antes de ejecutarla de un tiro. Este poema guarda estrecha similitud con el ataque contra Hoffman, un hombre al que, tras haber ofrecido su ayuda a la pareja en Geauga, Ohio, Via y Phillips ataron y dispararon en la cabeza con una pistola calibre .25. La víctima sobrevivió al ataque y fue capaz de reconocer a Via y Phillips como sus agresores.

De acuerdo a la Policía, otra de las obras de Via, 'Moonlit ride' ('Paseo bajo la luz de la luna'), se desarrolla en un escenario similar en el que ocurrió el asesinato y violación de Jane Maguire, una joven de 19 años que fue encontrada muerta en un área boscosa del condado de Summit, Ohio. Tras la autopsia, se pudo demostrar que Maguire fue atacada sexualmente antes de recibir un disparo en la espalda y la cabeza. Los estudios de balística determinaron que el arma homicida había sido la misma utilizada en contra de Hoffman.

Por último, en un poema titulado 'Dangerous Dave' ('Peligroso Dave'), Via escribe sobre una autoestopista tan guapa que era capaz de provocar que los automovilistas se detuvieran y se acercaran a ella a pie para ser emboscados por un tirador que se escondía detrás de los árboles. Phillips confesó que utilizaron en muchas ocasiones la estrategia del autoestop para conseguir que las víctimas detuvieran su vehículo, por lo que los investigadores sospechan que esto es lo que pudo haberle pasado a Peters aquella noche de septiembre de 1972.

Las acusaciones en contra de Via fueron el resultado de una investigación ordenada por el gran jurado que comenzó hace dos años y ha contado con la colaboración de su cómplice Phillips.