Negociaciones a contrarreloj: PSOE y Unidas Podemos se reúnen para lograr un Gobierno en España

Los equipos negociadores del Partido Socialista (PSOE) y de Unidas Podemos (UP) se reúnen este martes para intentar desbloquear las negociaciones orientadas a conseguir investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España antes del 23 de septiembre, fecha en la que habría que convocar nuevos comicios si no se consigue la conformación de un Ejecutivo.

La reunión se celebra desde las 11 de la mañana (hora local) en el Congreso de los Diputados. Ambos equipos tienen objetivos diferentes. Los socialistas ofrecen un acuerdo programático a cambio del apoyo de los 42 escaños de UP para la investidura. Por su parte, la formación liderada por Pablo Iglesias quiere entrar en el Gobierno y negociar un Ejecutivo de coalición en el que ambas formaciones tengan un peso equilibrado con respecto a los resultados electorales respectivos.

Si nosotros no tenemos los apoyos suficientes para que la investidura de nuestro secretario general y presidente en funciones salga adelante, no vamos a ofrecer a los españoles esa frustración.



Estamos esperando que Unidas Podemos no sea el grupo que nos lleve a elecciones. pic.twitter.com/Jitlp92N7U — Carmen Calvo (@carmencalvo_) September 8, 2019

Es la segunda reunión, después de la celebrada el jueves de la semana pasada, que tiene lugar tras el fracaso de la primera investidura a la que se sometió el candidato socialista en julio y después de la pausa estival en la que no ha habido contactos que hayan trascendido entre ambas formaciones.

Las negociaciones están encabezadas por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el número dos de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Posturas encontradas

Los socialistas se oponen a un Gobierno de coalición, que es la línea roja de UP, como dejó traslucir este lunes Pablo Iglesias en una entrevista con RT. Precisamente esa opción fue ofrecida en julio, aunque los de Iglesias la percibieron como una oferta menor, y finalmente fue retirada de la mesa provocando la explosión de las negociaciones y el fracaso de la investidura.

Ahora, desde la formación de Sánchez se aduce que un Ejecutivo compartido sería un foco de inestabilidad, por lo que apuestan por un acuerdo sobre puntos de programa que dé solidez a la legislatura, que sería, desde el punto de vista socialista, el único acuerdo que haría avanzar las negociaciones.

Por su parte, desde UP, Echenique ha asegurado que si se retoman las conversaciones desde el punto en el que se dejaron en julio, con una vicepresidencia y dos ministerios para los de Iglesias sobre la mesa, el acuerdo podría llegar en cuestión de horas.

Si no hay acuerdo, hay elecciones

Si PSOE y UP no alcanzan un acuerdo y estos últimos no apoyan la investidura del candidato socialista, el país se vería abocado a la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de septiembre. Estos comicios se celebrarían el próximo 10 de noviembre y serían los cuartos en cuatro años.

La opción de Sánchez no cuenta con una alternativa con los resultados que arrojaron las urnas el 28 de abril, donde los socialistas ganaron las elecciones pero sin conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para gobernar en solitario. Los partidos de la derecha –Partido Popular, Ciudadanos y Vox– no cuentan con los escaños necesarios para formar Gobierno y el resto de fuerzas del arco parlamentario no son proclives a darles su apoyo.

