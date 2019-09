Pompeo responde sonriendo a la pregunta de si estaba sorprendido por el cese de Bolton: "Nunca me sorprendo"

Durante una rueda de prensa este martes, en el marco de la cual fue presentado el asesor interino de Seguridad Nacional de EE.UU., el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, fue preguntado por uno de los periodistas si la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de cesar de su cargo a John Bolton le había sorprendido.

"Nunca me sorprendo", ha contestado Pompeo con una sonrisa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha despedido a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, este martes.

"Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que con otros en la Administración, por lo que le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana ", ha comunicado el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional", agregó.

Posteriormente, John Bolton aclaró en su cuenta de Twitter que él mismo había ofrecido su renuncia al cargo. "Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo: 'Hablemos de eso mañana'", escribió el dirigente en breves líneas.

Más información, en breve.