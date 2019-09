Vivienne Westwood a RT: "Para estar aislado tanto tiempo, el estado de Assange es maravilloso; yo no sé cómo me las arreglaría"

La reconocida diseñadora de modas británica Vivienne Westwood se ha pronunciado acerca del encarcelamiento de Julian Assange y ha comentado a RT que el aislamiento en el que se encuentra el fundador de WikiLeaks "durante nueve años, por decir la verdad", ha afectado a su salud, pero a pesar de ello se mantiene fuerte.

"Me emocionó mucho verlo, perdió peso [...] y el estado en el que se encuentra es una maravilla; yo no sé cómo me las arreglaría", ha declarado Westwood este 10 de septiembre después de visitar a Assange en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres —conocida como la 'Guantánamo de Reino Unido'—, donde está encarcelado desde el pasado abril luego de que la Policía británica lo detuviera en la embajada ecuatoriana.

La diseñadora destacó que organizar esta visita a Belmarsh le llevó un mes, periodo durante el cual el periodista australiano estuvo recluido en régimen de aislamiento.

"No debe ser extraditado [a EE.UU.]", defendió Westwood. "Este hombre, lo crean o no, enfrenta 175 años de cárcel, eso es totalmente desproporcionado, ¡qué loco es todo esto!", exclamó Westwood, quien describió al activista como un hombre bueno e inocente y "un luchador por la libertad".

La diseñadora británica es amiga de Assange y lo visitó en distintas ocasiones durante sus casi 7 años de estancia en la legación ecuatoriana en Londres. Westwood criticó al Gobierno británico por mantener al fundador de Wikileaks "atrapado en esa embajada bajo falsas pretensiones e ilegalmente durante años".

Horas después de su arresto en abril, Assange fue declarado culpable de saltarse la libertad bajo fianza decretada por una corte británica en 2012. Por separado, también enfrenta cargos en EE.UU. por sus contactos con la denunciante Chelsea Manning, quien expuso a WikiLeaks el alcance de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Irak.