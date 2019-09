¿Es posible la aplicación del mecanismo de defensa mutua interamericana para Venezuela?

Este miércoles, los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) votarán por la aplicación de este instrumento para abordar el tema venezolano durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Previamente, el representante del diputado opositor venezolano Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, informó que un grupo de cancilleres había pedido la activación del TIAR ante "el peligro para la paz en América" que representa "la usurpación en Venezuela", la supuesta presencia de grupos terroristas, la migración de venezolanos y el narcotráfico. "Todos esos elementos nos permiten convocar el TIAR", afirmó.

¿Por qué el TIAR?

Tarre aseveró que "cuando la soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR", un tratado firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947, para la defensa mutua interamericana.

Entre las medidas que contempla el tratado para sancionar al país causante del conflicto se encuentran la ruptura de las relaciones diplomáticas, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y comunicaciones y el empleo de la fuerza armada.

La atención en los últimos meses se ha centrado en dos artículos del tratado: el tercero, que se refiere a agresiones provenientes de países foráneos a la región, y el séptimo, que plantea la opción pacífica como manera de dirimir cualquier conflicto regional.

En el centro del debate

En tercer numeral establece que "un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos", por lo que cada una de las partes "se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

Por su parte, el séptimo hace referencia a un conflicto "entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

En ese caso, se explica que "las Altas Partes Contratantes reunidas en consulta instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al 'statu quo ante bellum' (estado en que las cosas estaban antes de la guerra)". Además, "tomaran medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos".

A solicitud de la Asamblea Nacional venezolana

En julio pasado, la Asamblea Nacional (AN) venezolana, dirigida por el opositor Guaidó, dio el visto bueno para la reincorporación del país sudamericano al TIAR para establecer "alianzas internacionales" para "proteger y defender al pueblo y la soberanía venezolana".

Esta decisión fue declarada "improcedente", de "nulidad absoluta", "carente de efectos jurídicos" y un "asalto al Estado de derecho y a todos los poderes públicos venezolanos" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Hay que tener en cuenta que la directiva de la AN, que se encuentra en desacato y sus actos carecen de validez jurídica según el TSJ, desconoció los resultados electorales donde Nicolás Maduro resultó reelecto con 67,8 % de los votos y una participación de 46,02 % y manifestó, en un acuerdo de principios de año, que el mandatario usurpaba la Presidencia venezolana.

Además, Venezuela denunció el TIAR en 2012, junto con Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y un año después hizo efectiva su salida del mecanismo. De igual manera, formalizó su salida de la OEA el pasado 27 de abril.

¿Se puede aplicar o no?

La abogada constitucionalista venezolana Olga Álvarez considera que los dirigentes opositores y los países del Grupo de Lima, que consideran ilegítimo a Maduro, "necesitan una simulación para una posible intervención militar" aunque la aplicación del TIAR para Venezuela resulte "inejecutable". "Ellos van a simular su aprobación", afirma.

Álvarez explica que "no hay elementos técnicos para considerar que ese instrumento es aplicable a Venezuela". El país suramericano "no pertenece a la OEA, no es ejecutable el TIAR, hace muchos años perdió su naturaleza", agrega.

En su opinión, esta decisión persigue "crear un escenario similar al Gobierno de transición", que es una figura que no se encuentra contemplada en la Constitución venezolana y que la encabeza Guaidó, autoproclamado "presidente encargado".

Además, la jurista hace un llamado a los países de la OEA para que "denuncien que se utilice ese espacio multilateral para agredir a un país".

Sin embargo, de aprobarse la aplicación de este tratado por mayoría absoluta, las países interesados enviarán esta información al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"No implica una acción militar"

Por su parte, Elliot Abrams, el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, aseguró que la solicitud de activación del TIAR no implica "una acción militar".

Abrams explicó desde Bruselas que lo que se busca es reunir al órgano de consulta de los miembros de la OEA "para conversar sobre qué pasos tomar". "Es equivocado pensar, alguna gente lo hace, que esto es una acción militar, que esto es la invasión", declaró a La Voz de América.

El enviado de Washington atribuyó el apoyo de su país a esta idea "para reactivar este órgano de consulta" con la finalidad de discutir "sobre formas en las que los países firmantes del TIAR pueden integrar mejor las respuestas a la crisis en Venezuela".

Tensiones entre Colombia y Venezuela

Las discusiones sobre el TIAR se dan justo después de que Bogotá haya acusado a Venezuela de acoger en su territorio y preparar planes conspirativos junto a miembros de los grupos disidentes de las FARC y el ELN, afirmando que acudirá ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a pedir que el país vecino sea incluido en la lista de los que apoyan el terrorismo.

Por su parte, Venezuela, ante lo que considera "la amenaza guerrerista" del Gobierno colombiano, convocó la noche del lunes al Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento de temas relacionados con defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico.

En medio de estas tensiones, se iniciaron los ejercicios militares 'Venezuela Soberanía y Paz', que se llevarán a cabo hasta el 28 de septiembre en la frontera colombo-venezolana. Además, la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro declaró una "alerta naranja" que se encuentra activa en 90 % del país.

