El éxito de los 'memes boutique' que logran comunicar la política argentina: pop, diseño, humor y sociología

Mauricio Macri y Alberto Fernández se lanzan a una riña de coreografías pop con estética drag queen. Los mercados hacen una fiesta e invitan a bancos, bonos y el FMI. Cristina Fernández de Kirchner baila al ritmo del swing de Lali Espósito, da órdenes a un equipo con la voz de Susana Giménez y enloquece a sus fans vestida de dorado Beyoncé. Los del Frente de Todos entran en camioneta a 'Costa Esperanza' y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concluye "no soy tan inocente" tuneada como Britney Spears. El candidato preferido para sucederla, Axel Kicillof, baila una pegadiza coreo de '500 días con ella' y se desnuda al son de Robbie Williams.

¿Qué hay detrás de todos estos memes que logran comunicar política mucho más allá que un discurso, una plataforma o un spot?

La fórmula la componen Tutanka, diseñador gráfico y artista callejero, y Santiago Galar, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, logrando que el resultado sea más que la suma de las partes. Uno piensa desde la imagen; el otro, desde la palabra.

"Si mientras lo estamos haciendo nos empezamos a reír, ya sabemos que vamos bien", dice a RT Galar. Y Tutanka asiente: cuando el meme es bueno, no precisa ni un empujoncito para volverse viral. Y es que por el nivel de detalle con el que los arman y la cantidad de capas de sentido con las que juegan a la vez, el resultado da lugar a lo que ellos definen como 'memes boutique'.

Y es que en parte se trata de acercar a la escena política un reflector, echar una pizca de glitter y dejar listo el escenario para decir —desde el lenguaje del humor— lo que sería imposible expresar desde el ceremonial y protocolo.

Durante los últimos años la campaña política y mediática para demonizar a la oposición fue brutal. "Nosotros reivindicamos lo oscuro desde lo pop. Nos autodefinimos: no nos va a decir [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich quiénes somos", opina Galar.

En este video, la cara de Cristina aparece sobre el cuerpo (y la voz) de la icónica conductora de TV Susana Giménez. El original es una especie de musical de los que la diva solía producir para el inicio de sus temporadas. Después de que un personaje con la cara del candidato a presidente Alberto Fernández baile sobre la mesa, los asistentes a la reunión cantan: "Ella sólo quiere que lo que hagamos sea genial", mientras Cristina reflexiona sobre cómo renovarse pero "conservando eso que ya somos". El concepto es el mismo que la frase de cabecera de un sector del kirchnerismo ('Vamos a volver') en combinación con el agregado de Alberto ('Para ser mejores'). La idea, en medio de una campaña presidencial plagada de originalidades, también se volvió remix.

Y hay para todos: a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la pusieron a bailar con un traje rojo y brillante al cuerpo. Con su cara puesta sobre la mismísima Britney Spears se la escucha cantar "oops, lo hice de nuevo" y rematar con un "no soy tan inocente". El video cuestiona el intento mediático de instalar a la gobernadora como si tuviera la bondad de Heidi.

Al final del meme aparece un mensaje: "El contexto en el que vivimos nos obliga a aclarar que este meme es producto de la edición de video. Es un chiste, Patricia, es un chiste". Le habla a la ministra de Seguridad, cabeza de una cartera que metió preso a un joven por tuitear en contra del presidente.

Génesis de un meme

La mayor parte de las veces, Tutanka y Galar trabajan en equipo. Para algunos memes primero eligen la canción y después el contenido. Para otros, al revés. Además, Tutanka ya tiene armado una especie de ropero de barbies (pero de políticos y políticas) con caras, peinados, expresiones, accesorios, vestimentas. También hay unas cuantas coreografías en cola y ejes temáticos a la espera de un disparador.

El de economía es un buen ejemplo de cómo nace un meme. En medio del huracán financiero que se despertó tras las elecciones primarias y de la crisis económica estructural, Galar propuso hacer uno sobre los mercados. Para armar la estructura se basó en el premonitorio cuadro que la socióloga Ana Castellani posteó en 2015. Una vez que tenía claro qué decir y el marco conceptual, se lo mostró a Tutanka. "¿Y el chiste?", preguntó el artista.

A partir de entonces empezó la transformación: había que convertir el mensaje duro en un baile hilarante que transmitiera la euforia de los mercados. Logrado: más de 37.000 reproducciones.

Pero aunque el video tiene menos de diez días ya es casi viejo. El ritmo con el que las noticias transcurren en las redes sociales hace que la elección del momento en que se postea un meme represente un porcentaje clave de su éxito. Y después ya fue. "Es muy loco hasta dónde llegan la repercusiones y también lo rápido que se desvanecen. No son —como antes— 'cinco minutos de fama': son 30 segundos", dice Tutanka, quien —a todo esto— no revela su identidad.

Quién es quién

Tutanka estudió diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires. Ahí cultivó el "collage" como método preferido para resolver las entregas de trabajos prácticos. Y fue por eso que años después, cuando su recorrido lo llevó al arte callejero, eligió esa técnica. "Empecé a salir con una amiga. Me ponía el despertador a las 4 de la mañana y salíamos. Después me volvía a despertar como a las 10 para ir de nuevo y ver qué había pasado en la pared y sacar fotos", cuenta Tutanka.

Es detallista, obsesivo, mega prolijo, edita cuadro a cuadro. Puede no dormir si es lo que hace falta para tener a tiempo un meme boutique. No le interesa el rédito. De hecho está bastante en tensión con firmar sus obras callejeras: cree que sería mejor no hacerlo pero entiende que es el modo de poder monitorear cómo repercute. Su goce pasa por la adrenalina y por que la obra sea cada vez más grande.

En cuanto a los temas, lo guía la sensatez. "Pienso en lo que me gustaría encontrar a mí: Susana, Tinelli, la TV, los medios, la política", cuenta. Y a veces —reconoce— no hay que salir a buscar el eje porque llega solo. "Si no tengo nada no me preocupo: sé que algo va a pasar", relata.

De hecho, así fue la noche que terminó en la obra de la vicepresidenta Gabriela Michetti como la Tía Lydia (el personaje de la serie 'El cuento de la criada'). Tutanka no tenía nada pensado cuando la escuchó decir que estaba en contra del aborto incluso en casos de violación. "Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", había dicho la vicepresidenta. Era a días de que el debate por el aborto llegara a la Cámara de Senadores que ella preside. Tutanka la convirtió en el más perverso de los personajes de la famosa serie, imprimió y salió a pegar. "Es como una forma de editorializar", explicó. Fue un éxito.

"Eso salió en el diario Clarín en la época en la que no le pegan al Gobierno por nada. Los memes no dan vuelta una elección pero colaboran en dar sentido", opinó Galar.

Él es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales y sí da nombre y apellido. Da clases en la Universidad Nacional de La Plata y coordina el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Su historia es resultado del ajuste del Gobierno en Ciencia. "Soy uno de los científicos que expulsó Conicet. Eso me provocó dos cosas. Por un lado, la certeza de que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se vaya Macri. Por otro, fue una oportunidad, si no, ahora estaría enajenado escribiendo papers", contó. Algo del espacio que dejó libre la academia lo ocuparon las redes y todas las licencias que permiten. Ahora —define— "el meme es una de mis formas de hacer sociología".

El Titanic de los medios fue el modo en que caricaturizaron la desesperación de muchos de los canales, programas, conductores y periodistas de la televisión argentina los días que vinieron después del fracaso del oficialismo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El desconcierto era total: unos pedían disculpas, otros decían que no entendieron, otros giraban el timón despacito esperando que no se notara.

¿Existe el periodismo objetivo? ¿Existe el arte objetivo? ¿Existe la sociología objetiva? "Todos hablamos de política: incluso el que no habla de política está hablando de política", opina Tutanka. Galar agrega: "La sociología bien hecha implica una mirada crítica de la realidad. Y el arte no debe satisfacer, debe interpelar. El arte de Tutanka interpela".

Julia Muriel Dominzain

