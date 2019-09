El futbolista Arda Turan condenado a 32 meses de prisión por disparar un arma en un hospital

El futbolista turco Arda Turan, de 32 años y actualmente en el Basaksehir de Estambul, ha sido condenado a dos años y ochos meses de prisión por disparar un arma en un hospital y causar el pánico, informa la prensa local.

Sin embargo, el tribunal dejó en suspenso esta sentencia, por lo que el ex jugador del Atlético de Madrid y del Barca no ingresará en la cárcel, mientras que no cometa un delito en los siguientes cinco años. Además, el juez desestimó la acusación contra el futbolista por acoso sexual.

Pelea en una discoteca

El suceso tuvo lugar en 2018, cuando Turan se peleó con el cantante Berkay Sahin, en las inmediaciones de una discoteca, después de que el músico acusase al deportista de acosar a su mujer, Özlem Ada Sahin. En la discusión, Turan le rompió la nariz a Sahin, que fue ingresado en un hospital.

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ceza verildi. pic.twitter.com/UX4vX9Z8zy — TGRT Haber (@tgrthabertv) September 11, 2019

Más tarde, el futbolista se presentó en el centro médico con una pistola y disparó varias veces contra el suelo, lo que causó el pánico entre los presentes. Entonces, el Basaksehir le sancionó con una multa de 400.000 euros por lo ocurrido.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, 'ruhsatsız silah taşıma', 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan Arda Turan'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek, "Bu adam bir suçludur" dedi. pic.twitter.com/chLAt5ugxo — Fanatik Plus (@fanatik_plus) September 11, 2019

"He estado esperando una disculpa desde el primer día", dijo Berkay, que acudió este miércoles a la audiencia. Por su parte, Turan, en un mensaje publicado en la prensa, aseguró que "la Justicia turca ha considerado que se trataba de una vergonzosa difamación".

Turan fue fichado en 2011 por el Atlético de Madrid; en 2017 lo fichó el Barça y en enero de 2018 fue cedido al Basaksehir de Estambul.

