VIDEO: Una mujer graba con una GoPro su aparatosa caída de una cascada en Hawái

En febrero de 2016 la jugadora de voleibol de playa Heather Friesen practicaba el senderismo por una ruta en el cráter de Ka'au, en Hawái (EE.UU.), cuando cayó de una cascada de 15 metros de altura.

La mujer sufrió la rotura de 10 costillas, el hundimiento de un pulmón, la fractura de una escápula y varias heridas profundas. Esta semana apareció un video de la dramática caída filmado por la cámara GoPro que la mujer llevaba sujeta a la cabeza.

"Esta es la caída que cambió mi vida para siempre. (…) Me sacaron en avión y luego me operaron para colocarme las costillas. Había otros antes que yo que cayeron del mismo lugar y murieron, y sé que Dios me salvó la vida ese día", expresó la joven.