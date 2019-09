FOTOS: Excavan en Israel una importante ciudad comercial egipcia de 5.300 años de antigüedad

La antigua ciudad desenterrada en el sitio arqueológico de Tel Erani, situado en el Distrito Sur de Israel, y considerada como uno de los puntos comerciales egipcios más importantes de la región, fue establecida ya antes de la formación del Imperio Antiguo de Egipto. Así lo concluyeron los arqueólogos de la Universidad Jaguelónica (Polonia) tras excavar una muralla descubierta en el 2018, informa un comunicado publicado por el Ministerio de Ciencia del país europeo.

Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

"Estamos convencidos de que hemos alcanzado su base. Es importante destacar que pudimos confirmar la fecha de la construcción de esta estructura. Ahora sabemos que tiene más de 5.300 años", cita el texto al doctor Marcin Czarnowicz, que opina que la muralla marca el comienzo del asentamiento.

Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

Al mismo tiempo, los objetos utilitarios y la cerámica encontrados en el lugar, similares a los de la fase temprana de la cultura nagada, —que se extiende entre los años 3150 y 3050 a. C. y precede el período imperial de Egipto—, evidencian que la ciudad estuvo asociada desde su inicio con pobladores del valle del Nilo.

Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

"Quizás nuestro conocimiento del alcance y la preservación de la muralla será mayor después de la temporada del próximo año. Tenemos mucha curiosidad sobre el alcance de esta estructura, la más antigua de este tipo en Israel", afirma Czarnowicz.

Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

Por su parte, el jefe de la expedición, el profesor Krzysztof Cialowicz, explicó que las recientes excavaciones probaron unos vínculos económicos "muy intensivos", cuyo punto de tránsito era Tel Erani, entre el valle del Nilo y la zona del Levante mediterráneo. Además, cree que la ciudad fue un centro de producción cerámica debido al hallazgo en el lugar de abundantes cenizas no asociadas con incendios.

