Una adolescente sufre un golpe en la cabeza y su memoria se reinicia cada dos horas

Riley Horner, una adolescente estadounidense de 16 años, sufre desde hace unas semanas una forma especial de amnesia que no le permite retener en la memoria lo sucedido hace más de dos horas, informó este jueves el canal WQAD-8.

La joven se despierta cada mañana pensando que es el 11 de junio, día en que se golpeó accidentalmente la cabeza durante una clase de danza. La contusión le provocó la extraña condición que padece.

"Tengo un calendario en mi puerta, lo miro, veo que es septiembre y no me lo puedo creer", describió su experiencia Riley. "No creo recuerdos y estoy realmente asustada. No tendré ningún recuerdo de esta [entrevista] a la hora de la cena. Mi madre dirá: 'Oh, saliste en las noticias'", agregó.

Dado que el cerebro de la menor no muestra ninguna alteración observable, los médicos no pueden ayudarle, señaló su madre, Sarah.

"Nos dicen que médicamente no hay nada incorrecto. No encuentran nada", afirmó en la entrevista.

"En la resonancia magnética o en la tomografía computerizada no se puede ver ninguna conmoción cerebral. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor", explicó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!