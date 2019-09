Realizan por primera vez un tratamiento con edición de genes a un paciente con VIH

Los científicos han informado de que por primera vez se ha utilizado la herramienta de edición de genes CRISPR para tratar de curar la infección por VIH de un paciente proporcionándole células sanguíneas alteradas para resistir el virus del sida, informa AP.

El estudio del caso, realizado por diferentes investigadores chinos y publicado este miércoles en la revista New England Journal of Medicine, ha demostrado que el intento de editar genes fue exitoso en algunos aspectos, pero no permitió dar con una cura para el VIH.

De acuerdo con los investigadores, la edición de genes altera permanentemente el ADN, el código de la vida. Y CRISPR, concretamente, es una herramienta relativamente nueva que los científicos pueden usar para cortar el ADN en un lugar específico.

El nuevo caso involucra a un hombre de 27 años con VIH que necesitaba un trasplante de células madre sanguíneas para tratar el cáncer. Anteriormente, otros dos hombres aparentemente se curaron de ambas enfermedades mediante trasplantes de donantes con resistencia natural al VIH porque presentaban una mutación genética que impide que el VIH ingrese a las células. Dado que este tipo de donantes son muy escasos, los científicos chinos intentaron crear una resistencia al VIH similar "editando" ese gen en las células sanguíneas en el laboratorio para tratar de imitar la mutación.

El trasplante puso en remisión el cáncer del paciente, y las células que fueron alteradas para resistir el VIH siguen funcionando 19 meses después. Sin embargo, su proporción representa solo del 5% al ​​8% de esas células sanguíneas, lo que significa que son superadas en número por células que aún pueden estar infectadas.

"Necesitan acercarse al 90% o más, creo, para tener la posibilidad de curar el VIH", cita AP al profesor Carl June, un experto en genética de la Universidad de Pensilvania que comentó el estudio.

Los científicos están probando varias formas para hacer que la edición de genes sea más eficiente: "Nuestros resultados muestran el estudio preliminar de eficacia" para este enfoque, escribió en un correo electrónico uno de los líderes del estudio, Hongkui Deng, de la Universidad de Pekín.

Además, los resultados del estudio han demostrado que la edición no tuvo efectos no deseados en otros genes, lo cual es también muy alentador.

