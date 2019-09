FOTOS, VIDEO: Jack Ma se despide de Alibaba con un extravagante espectáculo 'rock' en un estadio para 80.000 personas

Jack Ma dejó este 10 de septiembre su cargo como presidente ejecutivo del gigante del comercio electrónico Alibaba y se despidió formalmente con una gran ceremonia en un estadio con capacidad para 80.000 personas en Hangzhou (China), la ciudad donde, desde un pequeño apartamento, fundó la compañía hace 20 años.

El evento contó con la participación de artistas, bailarines y músicos. Con desfiles de carrozas, cánticos y danzas populares le rindieron homenaje a Ma, quien no contuvo las lágrimas en medio de algunas escenas y canciones que le dedicaron.

Reuters

Hacia el final del espectáculo el carismático empresario se subió al escenario con una guitara naranja, vistiendo gafas oscuras, una peluca y una cazadora de cuero, como toda una estrella del rock.

Reuters

Acompañado de otros altos ejecutivos de Alibaba, Ma cantó la introducción de la canción 'You Raise Me Up' de Josh Groban, que fue interpretada por su sucesor Daniel Zhang.

"Después de esta noche comenzaré una nueva vida. Creo que el mundo es bueno, hay muchas oportunidades y me encanta la emoción, por eso me retiraré temprano", les expresó Ma a los invitados y empleados.

Reuters

Tras su renuncia, Ma, que cuenta con un patrimonio neto de 38.400 millones de dólares, se dedicará a la filantropía y la educación. Sin embargo, seguirá siendo miembro de un grupo administrativo de Alibaba cuyas funciones no están relacionadas con las de la junta directiva.

