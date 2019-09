López Obrador: "Se me pasó decirle a Trump que si quería el avión presidencial se lo vendíamos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que cuando habló por teléfono con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, el pasado 11 de septiembre, se le olvidó ofrecerle el avión presidencial.

Durante un diálogo con la comunidad del hospital rural de Ixmiquilpan, en Hidalgo (centro de México), recordó que la aeronave, que iba a costar "7.000 millones de pesos (361 millones de dólares)", está a la venta desde diciembre pasado y podría lograrse el objetivo este mes.

"Ese avión iba a terminar costando 7.000 millones de pesos, porque no es cualquier avión. No lo tiene, con todo respeto, el presidente con el que hablé ayer por teléfono, Donald Trump. Se me pasó decirle que si lo quería se lo vendíamos", bromeó.

El mandatario latinoamericano agregó que también están a la venta 73 aeronaves, aviones y helicópteros.

En junio, López Obrador manifestó que su Gobierno financiaría parte del plan migratorio, que echó a andar el 7 de junio pasado para frenar el amago de EE.UU. para imponer aranceles a los productos mexicanos, con la venta del "lujoso avión presidencial".

El fin de la Administración del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) también fue el adiós para el avión presidencial TP-01, bautizado como el José María Morelos y Pavón.

Desde la campaña presidencial, López Obrador dejó claro que no usaría dicha aeronave y viajaría, como lo ha venido haciendo, en vuelos comerciales.

La aeronave, en proceso de venta

El avión presidencial está en proceso de venta y bajo resguardo en California (EE.UU.) desde diciembre pasado, cuando López Obrador asumió el mandato.

Fue adquirido por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero estrenado en el de Peña Nieto. Según la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la aeronave está valorada entre 130 y150 millones de dólares.

El avión, de 57 metros de longitud y con una capacidad máxima de 80 pasajeros, fue utilizada durante dos años y 10 meses para realizar un total de 214 operaciones y recorrió una distancia superior a 600.000 kilómetros.