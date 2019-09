Jueza decide no otorgarle libertad condicional a Assange por su "historial de evasión"

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permanecerá en prisión hasta febrero de 2020, aún cuando los cargos por los que se encuentra preso ameritaban libertad condicional.

La decisión fue dada a conocer este viernes en el Tribunal de Magistrados del distrito de Westminster de Londres, luego de que la jueza Vanessa Baraitser considerara que el activista australiano podría escapar debido a su "historial de evasión".

"Desde mi punto de vista hay motivos sustanciales para creer que, si le libero, volverá a evadirse", declaró la magistrada.

Assange debía ser liberado el próximo 22 de septiembre de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, tras cumplir la mitad de su actual sentencia, emitida por violar las condiciones de su libertad bajo fianza durante su permanencia en la embajada de Ecuador en Reino Unido.

Pancarta de apoyo a favor de Julian Assange en Londres, Reino Unido, 11 de abril de 2019. / Hannah McKay / Reuters

El activista permanecerá en prisión hasta febrero de 2020, cuando enfrentará una audiencia en la que se decidirá si es extraditado a EE.UU. por la filtración de miles de documentos secretos en su portal, lo que podría traducirse en una condena de hasta 170 años de prisión.

"Usted compareció hoy en la corte porque su sentencia está llegando a su fin, cuando esto suceda, pasará de ser un prisionero en servicio a una persona que se enfrenta a la extradición", dijo la jueza Baraitser.

Al ser cuestionado sobre su comprensión de la situación legal en que se encuentra, Assange respondió que no la tenía clara: "La verdad es que no, estoy seguro de que los abogados me la explicarán", respondió en videoconferencia, desde prisión.

El 11 de abril pasado, Assange fue detenido por la policía británica tras permanecer siete años en la Embajada de Ecuador en Londres. Esto, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno le retirara la figura de asilo diplomático.

Tras el arresto del activista, Washington anunció una acusación en su contra por presunta conspiración. El 23 de mayo pasado, EE.UU. le imputó 17 nuevos cargos, entre ellos, la violación de la Ley de Espionaje.